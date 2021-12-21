Интерес учеников растёт. Что детям объясняют на правовом воспитании в школе?

Новости Беларуси. В столичных школах и гимназиях приступили к работе руководители по военно-патриотическому воспитанию. О том, как проводят занятия и об их значимости, поговорим с гостьей в студии программы «Большой город» на СТВ – Коваленей Татьяной Михайловной, директором средней школы № 67. Юлия Алексеюк, ведущая:

Почему так важно правовое воспитание в школах?

Татьяна Коваленя, директор средней школы № 67 Минска:

Правовым воспитанием в школе я занимаюсь с момента моего вступления в должность директора. И уже на протяжении практически 9 лет, хочу сказать, что правовое воспитание дает свои положительные плоды. Начинали мы в 2013 году, когда открывали классы правовой направленности. Изначально мы просто хотели познакомить детей с работой милиции. То есть чем занимается участковый милиционер, инспектор по делам несовершеннолетних. И другие специальности, которые находятся на базе нашего РУВД Московского района. Как оказалось, интерес детей и родителей шире, потому что ребята хотят изучать правовое поле в рамках несовершеннолетний, взрослый, что можно, что нельзя, какая ответственность наступает при определенных деяниях. Конечно, дальше интерес растет, потому как мы начали взаимодействие с Центром повышения квалификации и переподготовки кадров МВД. Там другие специальности, там ребята узнавали, что такое уголовный процесс, административный. Что такое идеология белорусского государства, потому что как предмета тогда у нас не было в школе. В чем состоит идеология, как изучать ее, история идеологии также для них была очень интересна. Если мы говорим про физическую подготовку, то самооборона – очень интересный предмет для детей. Огневая подготовка также важна, видят по телевизору, что стреляют, а что оружие, из чего оно состоит. И дало свои результаты. Татьяна Коваленя:

Очень часто я привожу в пример, когда ребята даже на своих лестничных площадках в своих домах объясняли, почему не стоит курить на площадке. Мало того, что это вредно для здоровья, это нарушение административного законодательства. Ребята участвовали в патрулировании улиц, помогали даже при проведении такой работы. Были ребята, которые желали поступать в академию милиции. Кто успешно заканчивал даже гражданский вуз, они поступали потом на службу в РУВД, пройдя курс молодого бойца в Центре повышения квалификации. Мы знаем свои права, но хотелось бы, чтобы еще и обязанности были для детей знакомы.

Юлия Алексеюк:

В этом году в столичных школах и гимназиях приступили к работе руководители по военно-патриотическому воспитанию. Расскажите, что входит в их задачи?

Татьяна Коваленя:

Должность не новая. Создавалась она на платформе. Мы всегда говорим с ребятами, что все новое – это что-то из платформы старого, но в рамках сегодняшних требований. Мы все помним, кто учился в советской школе, что была должность военрук. Нас знакомили с военным делом. У нас была и медицинская подготовка, и военная подготовка, учитывалась и физическая подготовка. Здесь, в рамках работы руководителя военно-патриотического воспитания, вектор тот же. Это гражданско-патриотическое воспитание, это воспитание сильного духом гражданина, это и приобщение и к военному делу, это умение оказать первую медицинскую помощь, это ознакомление с Вооруженными Силами Беларуси, чем занимаются в Вооруженных Силах. Чем занимаются те, кто служат в армии, какова их роль. И знакомство вообще с силовыми структурами Беларуси, чтобы человек, который для себя решит выбрать путь поступления в академию МВД, то он уже должен идти на поступление осознанно. Понимая, что он физически силен, что он знает, куда идет. Это не то, что родители попросили или какая-то традиция семьи. Роль руководителя по военно-патриотическому воспитанию здесь состоит в том, чтобы показать, рассказать. Конечно, важна роль гражданско-патриотического воспитания.