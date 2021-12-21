Интерес учеников растёт. Что детям объясняют на правовом воспитании в школе?
Новости Беларуси. В столичных школах и гимназиях приступили к работе руководители по военно-патриотическому воспитанию. О том, как проводят занятия и об их значимости, поговорим с гостьей в студии программы «Большой город» на СТВ – Коваленей Татьяной Михайловной, директором средней школы № 67.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Почему так важно правовое воспитание в школах?
Татьяна Коваленя, директор средней школы № 67 Минска:
Правовым воспитанием в школе я занимаюсь с момента моего вступления в должность директора. И уже на протяжении практически 9 лет, хочу сказать, что правовое воспитание дает свои положительные плоды. Начинали мы в 2013 году, когда открывали классы правовой направленности. Изначально мы просто хотели познакомить детей с работой милиции. То есть чем занимается участковый милиционер, инспектор по делам несовершеннолетних. И другие специальности, которые находятся на базе нашего РУВД Московского района. Как оказалось, интерес детей и родителей шире, потому что ребята хотят изучать правовое поле в рамках несовершеннолетний, взрослый, что можно, что нельзя, какая ответственность наступает при определенных деяниях. Конечно, дальше интерес растет, потому как мы начали взаимодействие с Центром повышения квалификации и переподготовки кадров МВД. Там другие специальности, там ребята узнавали, что такое уголовный процесс, административный. Что такое идеология белорусского государства, потому что как предмета тогда у нас не было в школе. В чем состоит идеология, как изучать ее, история идеологии также для них была очень интересна. Если мы говорим про физическую подготовку, то самооборона – очень интересный предмет для детей. Огневая подготовка также важна, видят по телевизору, что стреляют, а что оружие, из чего оно состоит. И дало свои результаты.
Татьяна Коваленя:
Очень часто я привожу в пример, когда ребята даже на своих лестничных площадках в своих домах объясняли, почему не стоит курить на площадке. Мало того, что это вредно для здоровья, это нарушение административного законодательства. Ребята участвовали в патрулировании улиц, помогали даже при проведении такой работы. Были ребята, которые желали поступать в академию милиции. Кто успешно заканчивал даже гражданский вуз, они поступали потом на службу в РУВД, пройдя курс молодого бойца в Центре повышения квалификации. Мы знаем свои права, но хотелось бы, чтобы еще и обязанности были для детей знакомы.
Юлия Алексеюк:
В этом году в столичных школах и гимназиях приступили к работе руководители по военно-патриотическому воспитанию. Расскажите, что входит в их задачи?
Татьяна Коваленя:
Должность не новая. Создавалась она на платформе. Мы всегда говорим с ребятами, что все новое – это что-то из платформы старого, но в рамках сегодняшних требований. Мы все помним, кто учился в советской школе, что была должность военрук. Нас знакомили с военным делом. У нас была и медицинская подготовка, и военная подготовка, учитывалась и физическая подготовка. Здесь, в рамках работы руководителя военно-патриотического воспитания, вектор тот же. Это гражданско-патриотическое воспитание, это воспитание сильного духом гражданина, это и приобщение и к военному делу, это умение оказать первую медицинскую помощь, это ознакомление с Вооруженными Силами Беларуси, чем занимаются в Вооруженных Силах. Чем занимаются те, кто служат в армии, какова их роль. И знакомство вообще с силовыми структурами Беларуси, чтобы человек, который для себя решит выбрать путь поступления в академию МВД, то он уже должен идти на поступление осознанно. Понимая, что он физически силен, что он знает, куда идет. Это не то, что родители попросили или какая-то традиция семьи. Роль руководителя по военно-патриотическому воспитанию здесь состоит в том, чтобы показать, рассказать. Конечно, важна роль гражданско-патриотического воспитания.
Татьяна Коваленя:
Если говорить о нашем учреждении, то на нашей базе существует музей батальона белорусских орлят. Работа музея более 40 лет на нашей базе. Если говорить о том, чем занимается музей, то изначально это были поисковые работы, потом, когда всех молодых бойцов времен ВОВ нашли, где-то связались с ними, здесь уже идет работа патриотического воспитания. На примере сильных духом людей, которые защищали свою родину, показать, почему это делалось, почему был выбор на стороне советской армии, почему они не предали свой народ. В продолжении деятельности нашего музея и действует сейчас руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Это мероприятие, которое воспитывает любовь к родине, которое знакомит ребят с ветеранами, с теми, кто не только является ветераном ВОВ, потому что, к сожалению, их все меньше и меньше, но и с ветеранами Вооруженных Сил, ветеранами силовых структур. Это и мероприятия поискового характера, то есть найти новый материал для исследований на положительных примерах, на том, что важно. Мы говорим: я гражданин. А что мы включаем в это понятие, что включаем в понятие патриотизм – я считаю, это и есть основная задача для руководителей военно-патриотического воспитания.
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