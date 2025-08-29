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Все школы Минска получили паспорта готовности к новому учебному году

29 августа 2025 17:35
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Столичные учебные заведения полностью готовы к новому учебному году. Соответствующие документы получили все 245 учреждений образования Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На ремонт объектов было затрачено порядка 195 миллионов рублей. Подготовили учебные классы, спортивные помещения, рекреации, закупили новое оборудование, инвентарь, улучшили инфраструктуру. В этом году в столице школьный звонок прозвенит для 20 тысяч первоклассников. А делиться своими знаниями с ребятами придут более тысячи молодых педагогов. 

Все школы Минска получили паспорта готовности к новому учебному году-2

Александр Щекович, глава администрации Советского района:
У нас в районе 21 учреждение среднего образования, в которые придет достаточно большое количество деток. Каждая школа получила паспорт готовности, комиссии отработали, в течение лета производился ремонт, где-то капитальный, где-то текущий. Были выделены большие бюджетные средства на это, и они сегодня в полной мере готовы к принятию учеников. Для них это событие. Большое внимание будет уделяться как 1-му классу, 9-му, это выпускные, 11-му. 

Также 1 сентября свои двери распахнет новая школа в микрорайоне «Минск-Мир». Это целый образовательный комплекс, рассчитанный на 1056 учеников

# Александр Щекович # Школы в Беларуси

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