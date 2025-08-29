ЕС разрывают Молдову на части – что не так с «европейским выбором» Кишинёва? Объяснил политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
27 августа Молдова отмечала День независимости и Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил молдавский народ с этим днем. Заметьте, поздравил именно народ, а не руководство Молдовы. Почему? Да потому что есть большие сомнения в том, что это самое руководство защищает суверенитет страны и действуют в интересах ее реальной независимости.
Молдова – страна небольшая, но очень характерная. По ней можно изучать и геополитику, и политтехнологии. Такая своеобразная политическая лаборатория на пограничье Востока и Запада. Что там происходит сейчас? Страна готовится к парламентским выборам, которые должны состояться через месяц и определить, каким же курсом пойдет страна. Правящий прозападный режим Майи Санду делает все, чтобы зачистить политическое поле и не дать сторонникам умеренного, нейтрального курса, который бы на самом деле мог спасти Молдову от раскола, победить.
Совсем недавно была осуждена на длительный тюремный срок лидер Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Гагаузия – это регион Молдовы, где всегда были сильны проевразийские, а не проевропейские настроения. И через уголовное преследование власть в Кишиневе пытается его сломать.
Алексей Дзермант:
Оппозиционному блоку партий «Победа» запретили участвовать в выборах, давление оказывается на партии социалистов, коммунистов, которые противостоят Санду, против целого ряда оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела.
Также власти Молдовы планируют использовать уже проверенную технологию манипуляции с количеством избирателей: в европейских странах будет открыто максимальное количество избирательных участков, а вот в Приднестровье и России – минимальное. То есть делается все, чтобы «прозападных» молдаван проголосовало гораздо больше, чем «провосточных». Именно таким образом в октябре 2024 года удалось протащить решение на референдуме о вступление в ЕС.
Кстати, о ЕС. Пару дней назад в Кишиневе был целый европейский десант – туда приехали немецкий канцлер Мерц, президент Франции Макрон и премьер-министр Польши Туск. Приехали с единственной целью – поддержать свою протеже Майю Санду и ее партию на предстоящих выборах.
Все они старались показать, что альтернативы ЕС для Молдовы нет и что членство в нем принесет Молдове мир и процветание. Макрон специально выступил на румынском языке, который очень похож на молдавский, и завил, что для Кишинева «европейская интеграция – это однозначный выбор в пользу мира и закона». И что Европейский союз – это ни в коем случае не Советский Союз. Наученные трагедиями прошлого века, – говорит Макрон, – наши народы выбрали путь мира. И отметил, что ЕС якобы в отличие от России, никому не угрожает.
Алексей Дзермант:
Все это откровенная ложь. Советский Союз, кстати, сделал очень многое для того, чтобы Молдова как таковая вообще существовала, потому как многие в Румынии вообще не признают ее за отдельное государство и отрицают право молдавского народа на существование. И вступление в ЕС для Молдовы будет означать, скорее всего, дальнейшую румынизацию и исчезновение в качестве независимого государства.
Что касается слов Макрона о мирном характере европейской интеграции, то это тоже ложь. Конфликт в Украине был спровоцирован именно продолжением экспансии ЕС и НАТО на Восток. И Украину, и Молдову разрывают противоположные геополитические установки среди населения и регионов.
Вместо того чтобы сшивать свои общества, нейтрализовать умеренной политикой разные геополитически ориентиры, молдавские власти следом за украинскими делают все, чтобы радикально продавить так называемый европейский выбор.
Понятно, зачем это нужно европейцам – они хотят продолжения экспансии, ее остановка для них равнозначна признанию геополитического поражения. Но зачем то, что разрывает страну, самим молдаванам? Конечно, им это не нужно, но именно поэтому прозападные марионетки во главе Молдовы делают все, чтобы мнение самих ее жителей было проигнорировано, чтобы через манипуляции с избирателями якобы одержали победу проевропейские партии.
Поздравляя молдавский народ с Днем независимости, Александр Лукашенко отметил: «Убежден, что вне зависимости от складывающейся политической ситуации белорусы и молдаване продолжат поддерживать дружественные отношения, основанные на глубоком взаимном уважении и доверии».
Хотелось бы на это надеяться, а также на то, что молдавский народ, наконец, перестанут разрывать на части, зазывая в новую тюрьму народов под названием ЕС. И просто оставят в покое.
В Молдове протестующие требуют освобождения политзаключенных.