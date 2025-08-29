ЕС разрывают Молдову на части – что не так с «европейским выбором» Кишинёва? Объяснил политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

27 августа Молдова отмечала День независимости и Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил молдавский народ с этим днем. Заметьте, поздравил именно народ, а не руководство Молдовы. Почему? Да потому что есть большие сомнения в том, что это самое руководство защищает суверенитет страны и действуют в интересах ее реальной независимости. Молдова – страна небольшая, но очень характерная. По ней можно изучать и геополитику, и политтехнологии. Такая своеобразная политическая лаборатория на пограничье Востока и Запада. Что там происходит сейчас? Страна готовится к парламентским выборам, которые должны состояться через месяц и определить, каким же курсом пойдет страна. Правящий прозападный режим Майи Санду делает все, чтобы зачистить политическое поле и не дать сторонникам умеренного, нейтрального курса, который бы на самом деле мог спасти Молдову от раскола, победить. Совсем недавно была осуждена на длительный тюремный срок лидер Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Гагаузия – это регион Молдовы, где всегда были сильны проевразийские, а не проевропейские настроения. И через уголовное преследование власть в Кишиневе пытается его сломать.

Алексей Дзермант:

Оппозиционному блоку партий «Победа» запретили участвовать в выборах, давление оказывается на партии социалистов, коммунистов, которые противостоят Санду, против целого ряда оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела. Также власти Молдовы планируют использовать уже проверенную технологию манипуляции с количеством избирателей: в европейских странах будет открыто максимальное количество избирательных участков, а вот в Приднестровье и России – минимальное. То есть делается все, чтобы «прозападных» молдаван проголосовало гораздо больше, чем «провосточных». Именно таким образом в октябре 2024 года удалось протащить решение на референдуме о вступление в ЕС. Кстати, о ЕС. Пару дней назад в Кишиневе был целый европейский десант – туда приехали немецкий канцлер Мерц, президент Франции Макрон и премьер-министр Польши Туск. Приехали с единственной целью – поддержать свою протеже Майю Санду и ее партию на предстоящих выборах. Все они старались показать, что альтернативы ЕС для Молдовы нет и что членство в нем принесет Молдове мир и процветание. Макрон специально выступил на румынском языке, который очень похож на молдавский, и завил, что для Кишинева «европейская интеграция – это однозначный выбор в пользу мира и закона». И что Европейский союз – это ни в коем случае не Советский Союз. Наученные трагедиями прошлого века, – говорит Макрон, – наши народы выбрали путь мира. И отметил, что ЕС якобы в отличие от России, никому не угрожает.