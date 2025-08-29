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Многофункциональную спортивную площадку открыли в Горках

29 августа 2025 17:30
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В рамках проекта Президентского спортивного клуба «Спорт для всех» в Горках открыли многофункциональную площадку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Многофункциональную спортивную площадку открыли в Горках-2

Новая локация, которая, несомненно, станет местом притяжения для всех любителей активного образа жизни, включает в себя тренажеры на различные группы мышц, зону для игры в баскетбол, а также снаряды для людей с ограниченными возможностями. 

В любое время суток все желающие могут провести время с пользой. Это уже третий подобный комплекс, установленный в городе. Во многом благодаря инициативе ПСК количество желающих приобщиться к спорту только растет. 

Многофункциональную спортивную площадку открыли в Горках-4

Максим Потапенко, председатель Горецкого районного Совета депутатов:
Это уже не первая по счету спортивная площадка, которая реализована Президентским спортивным клубом. За последние 3 года это уже третий спортивный объект, который открыт у нас на территории города. А это общедоступная площадка именно в микрорайоне, где проживает много молодежи, много деток. Здесь постоянно в хорошую погоду находится очень много детей. И различные тренажеры, которые здесь есть, позволяют детям приходить и заниматься спортом.

Марина Полищук, заведующий сектором спорта и туризма Горецкого районного исполнительного комитета:
Нынешний год объявлен Годом благоустройства. И, как вы видите, благодаря Президентскому спортивному клубу инфраструктура маленьких городков очень хорошо развивается.

Новая площадка с современным покрытием и тренажерами придаст спортивному движению и здоровому образу жизни еще один импульс. А масштабный проект ПСК продолжает свой путь по всей стране.

# Государственная политика

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