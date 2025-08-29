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Лукашенко рассказал, какой опыт Беларусь перенимает у Китая: вы как истинные друзья не жалеете этого

29 августа 2025 17:27
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Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китай. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В Тяньцзине 31 августа – 1 сентября наш Президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О всепогодных отношениях Минска и Пекина откровенно и максимально предметно Александр Лукашенко рассказал в большом интервью Медиакорпорации Китая.

Лукашенко рассказал, какой опыт Беларусь перенимает у Китая: вы как истинные друзья не жалеете этого-2

Пока отдельные мировые лидеры принимают сомнительные политические решения то ли сенсационных заголовков ради, то ли сгоряча, политика Китая нетороплива, но основательна. Каждое решение здесь выверено, просчитано наперед. И этому спокойствию настоящей цивилизации, как подчеркнул Александр Лукашенко, стоит поучиться. Беларусь так и поступает.

Лукашенко рассказал, какой опыт Беларусь перенимает у Китая: вы как истинные друзья не жалеете этого-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я убежденный человек, что к Китаю надо не просто присматриваться, а надо некоторые вещи просто брать и переносить в свою реальность. Конечно, с учетом наших особенностей менталитета, культуры и так далее.

Начиная от благоустройства, в основном в Пекине я вижу это, и заканчивая экономикой по самым серьезным направлениям – IT, искусственным интеллектом и так далее. Мы смотрим, как вы развиваетесь, и нужное для нас мы оттуда берем. Вот так, понемножку, точечно, а иногда и глобально мы перенимаем у вас ваш опыт. Вы как истинные друзья не жалеете этого (подробнее).

Лукашенко рассказал, какой опыт Беларусь перенимает у Китая: вы как истинные друзья не жалеете этого-6

Пути развития Китая и нашей страны во многом схожи. Будь иначе, современная Беларусь не имела бы обширных компетенций и, что страшнее, возможности принимать самостоятельные решения. Однако в ключевой момент истории, после распада СССР и оказавшись в сложной экономической ситуации, Президент поступил не лихо по-европейски, а взвешенно – по-китайски. Хотя мнения, конечно, звучали разные. На места все расставило время.

Лукашенко: если бы мы поступили не по-китайски и рванули на Запад – страна бы просто развалилась.

Схожесть взглядов, подходов между Беларусью и Китаем налицо. Но это одна из причин, почему уровень сотрудничества у нас всепогодный и всесторонний. Забывать про личные отношения лидеров не стоит.

Александр Лукашенко:
У нас нет никаких проблем, никаких разногласий. Если надо согласовать какой-то вопрос, принять совместные решения, поддержать друг друга, достаточно одного звонка с Пекина в Минск или наоборот, и мы обо всем договоримся в течение нескольких минут.

Лукашенко рассказал, какой опыт Беларусь перенимает у Китая: вы как истинные друзья не жалеете этого-8

В подтверждение дружбы лидеров только факты: Александр Лукашенко посещал Китай уже 15 раз. Последняя встреча с председателем КНР прошла в формате семейного дружеского обеда в закрытом правительственном комплексе – резиденции Чжуннаньхай, посещением которой мало кто из мировых лидеров может похвастать. 

Конечно, такие теплые личные отношения влияют на взаимодействие в других плоскостях. Китай вкладывает серьезные инвестиции в нашу страну, развивается индустриальный парк «Великий камень», оказывается гуманитарная помощь. Бассейн международных стандартов и футбольный стадион – подарки белорусскому народу. Однако главный подарок, как подчеркнул глава нашего государства, – вступление Беларуси в ШОС.

Лукашенко: сегодня без стран ШОС не может быть решен ни один вопрос.

Лукашенко рассказал, какой опыт Беларусь перенимает у Китая: вы как истинные друзья не жалеете этого-10

Вместе с тем ШОС – это площадка, где лидеры могут обсудить и двустороннюю повестку при личной встрече. Организация официальных визитов занимает на порядок больше времени. А зачастую есть вопросы, обсуждение которых откладывать нельзя. Беларуси ввиду своего географического положения это хорошо известно. К слову, о нахождении нашей страны на стыке высказался и Дональд Трамп – Александр Лукашенко поделился подробностями телефонных переговоров с американским лидером.

Лукашенко: невозможно Китай наклонить, американцам нужно с ним договариваться.

# Александр Лукашенко # Интервью Александра Лукашенко # Беларусь-Китай

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