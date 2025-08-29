Лукашенко рассказал, какой опыт Беларусь перенимает у Китая: вы как истинные друзья не жалеете этого

Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китай. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В Тяньцзине 31 августа – 1 сентября наш Президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О всепогодных отношениях Минска и Пекина откровенно и максимально предметно Александр Лукашенко рассказал в большом интервью Медиакорпорации Китая.

Пока отдельные мировые лидеры принимают сомнительные политические решения то ли сенсационных заголовков ради, то ли сгоряча, политика Китая нетороплива, но основательна. Каждое решение здесь выверено, просчитано наперед. И этому спокойствию настоящей цивилизации, как подчеркнул Александр Лукашенко, стоит поучиться. Беларусь так и поступает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я убежденный человек, что к Китаю надо не просто присматриваться, а надо некоторые вещи просто брать и переносить в свою реальность. Конечно, с учетом наших особенностей менталитета, культуры и так далее. Начиная от благоустройства, в основном в Пекине я вижу это, и заканчивая экономикой по самым серьезным направлениям – IT, искусственным интеллектом и так далее. Мы смотрим, как вы развиваетесь, и нужное для нас мы оттуда берем. Вот так, понемножку, точечно, а иногда и глобально мы перенимаем у вас ваш опыт. Вы как истинные друзья не жалеете этого (подробнее).

Пути развития Китая и нашей страны во многом схожи. Будь иначе, современная Беларусь не имела бы обширных компетенций и, что страшнее, возможности принимать самостоятельные решения. Однако в ключевой момент истории, после распада СССР и оказавшись в сложной экономической ситуации, Президент поступил не лихо по-европейски, а взвешенно – по-китайски. Хотя мнения, конечно, звучали разные. На места все расставило время. Лукашенко: если бы мы поступили не по-китайски и рванули на Запад – страна бы просто развалилась. Схожесть взглядов, подходов между Беларусью и Китаем налицо. Но это одна из причин, почему уровень сотрудничества у нас всепогодный и всесторонний. Забывать про личные отношения лидеров не стоит. Александр Лукашенко:

У нас нет никаких проблем, никаких разногласий. Если надо согласовать какой-то вопрос, принять совместные решения, поддержать друг друга, достаточно одного звонка с Пекина в Минск или наоборот, и мы обо всем договоримся в течение нескольких минут.

В подтверждение дружбы лидеров только факты: Александр Лукашенко посещал Китай уже 15 раз. Последняя встреча с председателем КНР прошла в формате семейного дружеского обеда в закрытом правительственном комплексе – резиденции Чжуннаньхай, посещением которой мало кто из мировых лидеров может похвастать. Конечно, такие теплые личные отношения влияют на взаимодействие в других плоскостях. Китай вкладывает серьезные инвестиции в нашу страну, развивается индустриальный парк «Великий камень», оказывается гуманитарная помощь. Бассейн международных стандартов и футбольный стадион – подарки белорусскому народу. Однако главный подарок, как подчеркнул глава нашего государства, – вступление Беларуси в ШОС. Лукашенко: сегодня без стран ШОС не может быть решен ни один вопрос.