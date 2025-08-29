Лукашенко: «Народ рискнул, избрал меня. Я должен этому народу, очень много должен»

Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китай. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В Тяньцзине 31 августа – 1 сентября наш Президент примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О всепогодных отношениях Минска и Пекина откровенно и максимально предметно Александр Лукашенко рассказал в большом интервью Медиакорпорации Китая.

Цзо Юнь, корреспондент Медиакорпорации Китая: Сейчас, когда мир стоит на перепутье беспрецедентных за последние 10 лет перемен, вам постоянно приходится учитывать множество стратегических факторов при разработке политики и принятии решений. Каковы самые важные принципы, которыми вы руководствуетесь при принятии этих решений? Какой страной вы хотите видеть Беларусь?

Так же, как Александр Лукашенко в свое время усмотрел в Китае будущего мирового лидера, белорусский народ выбрал его самого в непростое время. Глобально трудный период для нашей страны завершился, от края попасти мы отошли – сохранили и наращиваем компетенции, развиваем высокотехнологичные отрасли. По отдельным направлениям лидируем в мире. Однако географическое положение обязывает не расслабляться. Особенно, если учитывать, что гарантии безопасности, данные в прошлом, сегодня не работают, как и принципы международного права.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша страна должна развиваться тихо, спокойно, без всяких рывков, без революции, как я говорил, эволюционно. Я этого хочу. Я недавно сказал: хочу, чтобы новый президент, который придет после меня, ничего не ломал. Спокойно, по-китайски, выдержанно оценил все и повел свою страну, белорусское общество туда, куда надо.

Я часто говорю об этом – хотя мои коллеги мне говорят и те, кто рядом работает: не говорите это – я случайный президент. Это действительно, я начинаю вспоминать, что было, все это оценивать и думаю: ну как народ рискнул меня, вообще неопытного человека, в то время избрать Президентом. Я это, конечно, ценю, и для меня это главный стимул в работе.

Я не должен подвести тех, кто со мной рядом сегодня, и мой народ. Я не должен его подвести. Вот это чувство ответственности должно быть у каждого Президента. Но у меня оно должно быть особенно, потому что народ рискнул, избрал меня. Я должен этому народу, очень много должен. Наверное, я еще все и не отдал, то, что я ему должен. Буду, пока я жив, это делать.

Ну и второе, опыт. Я нарабатывал, приобретал опыт, учился у других президентов. Я смотрел на них, то, что нужно было, я впитывал это в себя и пытался нужное реализовывать в нашей стране. И надо любить своих людей, свой народ, их нельзя подвести. Если у тебя будет эта ответственность, ответственность руководителя, тогда тебе и Господь поможет.

Если ты будешь просто ворюгой и ты пришел, чтобы создать свое благополучие и своих приближенных и родных, близких, тогда у тебя ничего не получится. И Бог тебе не поможет.