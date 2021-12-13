Лукашенко – новому главе ЦИК: вы человек опытный, знаете, что такое эти электоральные кампании

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Центральной избирательной комиссии. Во-первых, Игорь Васильевич прекрасно понимает, что если народ поддержит предлагаемую Конституцию (изменения), скорее всего, ваша кандидатура еще будет внесена на утверждение Всебелорусского народного собрания. То есть народное вече еще будет вас утверждать, если все будет нормально. Во-вторых, нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, проведения его. Вы человек опытный, и в горисполкоме работая, знаете, что такое эти электоральные кампании. Затем нам предстоит впервые в истории в единый день голосования избрать наши советы и законодательный орган власти – парламент. Парламент и советы. Ну и, естественно, выборы Президента: вроде бы и далеко они, но это не так далеко. И все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в нашей стране. Поэтому практически из огня да в полымя вам придется окунуться. Ну и в организационном плане, скорее всего, вы будете первым председателем ЦИК, который будет избираться Всебелорусским народным собранием, если народ поддержит Конституцию. Очень ответственная должность в стране. Предлагая такие изменения в Конституцию в части ЦИК, мы поднимаем и роль Центральной избирательной комиссии. Еще раз подчеркиваю: вы человек опытный, вы непосредственно участвовали в этих выборах, знаете это от земли, что называется. Поэтому я очень рассчитываю, что у вас получится эта ответственная организаторская работа.