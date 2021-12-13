Лукашенко – новому главе ЦИК: вы человек опытный, знаете, что такое эти электоральные кампании

Новости Беларуси. Новый председатель ЦИК и губернаторы сразу двух областей. Александр Лукашенко сегодня, 13 декабря, принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый председатель ЦИК и губернаторы сразу двух областей. Александр Лукашенко сегодня, 13 декабря, принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главой Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Президент назначил Игоря Карпенко. На новую должность теперь уже экс-министра образования рекомендовали председатель нижней палаты парламента и заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Однако глава государства попросил Игоря Карпенко далеко от своей профессиональной сферы не отходить. Кроме предложений по кандидатуре нового министра, на новом посту председатель ЦИК сможет иногда уделять время вопросам образования. Что касается работы в комиссии, после согласования назначения в Совете Республики, Игоря Карпенко впереди ждет особенно ответственный и даже «горячий» период.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Центральной избирательной комиссии. Во-первых, Игорь Васильевич прекрасно понимает, что если народ поддержит предлагаемую Конституцию (изменения), скорее всего, ваша кандидатура еще будет внесена на утверждение Всебелорусского народного собрания. То есть народное вече еще будет вас утверждать, если все будет нормально. Во-вторых, нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, проведения его. Вы человек опытный, и в горисполкоме работая, знаете, что такое эти электоральные кампании. Затем нам предстоит впервые в истории в единый день голосования избрать наши советы и законодательный орган власти – парламент. Парламент и советы. Ну и, естественно, выборы Президента: вроде бы и далеко они, но это не так далеко. И все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в нашей стране. Поэтому практически из огня да в полымя вам придется окунуться. Ну и в организационном плане, скорее всего, вы будете первым председателем ЦИК, который будет избираться Всебелорусским народным собранием, если народ поддержит Конституцию. Очень ответственная должность в стране. Предлагая такие изменения в Конституцию в части ЦИК, мы поднимаем и роль Центральной избирательной комиссии. Еще раз подчеркиваю: вы человек опытный, вы непосредственно участвовали в этих выборах, знаете это от земли, что называется. Поэтому я очень рассчитываю, что у вас получится эта ответственная организаторская работа.
Александр Лукашенко назначил двух новых губернаторов – читайте здесь.
Вместе с новым председателем сегодня также назначены пять членов Центральной комиссии. Кроме того, у двух регионов сменились губернаторы. Вице-премьер Александр Субботин назначен председателем Витебского облисполкома. На малую родину он отправится работать с уже увесистым кейсом задач и идей. Александр Субботин непосредственно участвовал в разработке подходов к развитию региона, особенно в вопросах сельского хозяйства. За Могилевскую область теперь будет отвечать заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Регион ему хорошо знаком, да и работу губернатора Анатолий Исаченко знает не понаслышке – ранее он отвечал за Минскую область. Нынешний руководитель Могилевской области Леонид Заяц назначен членом Совета Республики. Александр Лукашенко намерен лично представить новых губернаторов коллективам и пообщаться с активами областей.