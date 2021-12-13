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Польша пригрозила перестать платить взносы в бюджет Евросоюза

13 декабря 2021 08:35
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Новости Польши. Польша пригрозила перестать платить взносы в бюджет ЕС и накладывать вето на все решения, принимаемые в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польша пригрозила перестать платить взносы в бюджет Евросоюза-1

Так Варшава отреагировала на желание Евросоюза лишить ее финансирования. Польские власти считают это шантажом и давлением из-за их решения о верховенстве национальных законов над законами ЕС. Варшава намерена пересмотреть обязательства перед Евросоюзом в части борьбы за изменение климата и энергетической политики, которые приводят к резкому повышению стоимости электроэнергии.  

Градус полемики между Польшей и ЕС нарастает. Варшава уже не стесняется в выражениях в адрес Брюсселя и заявила, что Евросоюз проводит агрессивную политику, ставя перед страной невозможные условия, добиваясь тем самым не верховенства закона, а смены правительства Польши.  

# Европейский союз # общество # Фотофакт

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