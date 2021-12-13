«Приятно иметь в коллективе такого учителя». Эта преподавательница научит играть на аккордеоне любого

Сегодня она педагог с 38-летним стажем. Ее воспитанники не раз становились победителями международных, республиканских, городских творческих конкурсов и фестивалей. А когда-то все начиналось как у всех, со скамьи музыкальной школы.

Жанна Шептунова, заведующая отделением баяна и аккордеона ГУО «Детская музыкальная школа искусств №2 имени Н. И. Аладова г. Минска»:

Папе когда-то подарили баян. Я была маленькая, папа принес домой баян и, естественно, я с ним стала играть. А в игре там и музыка появилась какая-то. А потом, когда пришли в школу учителя из музыкальной школы, конечно, вопросов не возникло, ведь у меня было на чем играть. Таким образом я поступала на баян, меня не сразу взяли. Преподаватели музыкальной школы были удивлены выбором Жанны. Ведь, казалось бы, маленькая хрупкая девочка и баян – вещи несовместимые. Но сердцу, как говорится, не прикажешь.

Жанна Шептунова:

Родители хотели, чтобы я была юристом. Тогда это было очень модно. Но меня никогда не заставляли, что только так и не иначе, мне давали право выбора. Я взяла баянчик и пошла поступать дальше. После окончания музыкальной школы. Далее были долгие годы учебы и преподавания. Много лет Жанна проработала в Полоцкой музыкальной школе, а затем, по воле судьбы, ей пришлось переехать в Минск. И здесь, в музыкальной школе имени Аладова, только за последние несколько лет у ее учеников более 50 дипломов за победы в престижных конкурсах.

Жанна Шептунова:

На сегодняшний момент у меня два дипломанта Президентской премии фонда по поддержке талантливой молодежи. И один имеет поощрительную премию. Этого же фонда.

Александр Терехов, директор ГУО «Детская музыкальная школа искусств №2 имени Н. И. Аладова г. Минска»:

Как сказал когда-то российский профессор Сергей Петрович Капица, хороший руководитель тот, кто не мешает хорошим людям работать, поэтому моя задача – создать условия для работы. Мы в этом году приобрели замечательный инструмент, аккордеон. Я рад и горжусь, что помог и обрадовал Жанну Александровну. Жанна Шептунова:

Легко работать, когда чувствуешь, что тебя поддерживают, ценят, что тебе и инструмент, класс у меня достаточно просторный, в котором я могу и дуэтом позаниматься, и ансамблем. Из-под крыла Жанны Александровны вышло немало талантливых музыкантов. У такого педагога должен быть секрет успеха.

Андрей Козлов, ученик ГУО «Детская музыкальная школа искусств №2 имени Н. И. Аладова г. Минска»:

Хороший преподаватель, понятно объясняет, интересные уроки. Настроение дружелюбное, атмосфера приятная. Жанна Шептунова:

Конечно же, талантливые дети видны сразу, они выделяются. Но я обманываюсь и верю в каждого ребенка. Мне кажется, что все могут, просто не все дорабатывают. Родитель-учитель-ученик. Это трио. Если оно состоится, если есть понимание, куда мы движемся и вместе, то почти любого ребенка я научу играть.

Александр Терехов:

К Жанне Александровне приходят маленькие дети, которые ничего не умеют, они не знают, что такое аккордеон. И вот потом через 5-7 лет они уже становятся музыкантами. Это очень сложно. Я как учитель восхищаюсь ею. И как директору, конечно, приятно иметь в коллективе такого учителя. Это гордость нашей школы. Учитель и ученик растут вместе. Для Жанны Александровны ее работа – это праздник души. Когда человек все делает с любовью – это не может не приносить плоды, таких людей всегда видно издалека.