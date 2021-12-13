Игорь Карпенко назначен главой Центральной избирательной комиссии

Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил Игоря Карпенко, который до настоящего времени занимал пост министра образования, председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, сообщает БЕЛТА.

На этот пост его рекомендовали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко и заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Центральной избирательной комиссии. Во-первых, Игорь Васильевич прекрасно понимает, что если народ поддержит предлагаемую Конституцию (изменения), скорее всего, ваша кандидатура еще будет внесена на утверждение Всебелорусского народного собрания. То есть народное вече еще будет вас утверждать, если все будет нормально. Во-вторых, нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, проведения его. Вы человек опытный, и в горисполкоме работая, знаете, что такое эти электоральные кампании. Затем нам предстоит впервые в истории в единый день голосования избрать наши советы и законодательный орган власти – парламент. Ну и, естественно, выборы Президента: вроде бы и далеко они, но это не так далеко. И все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в нашей стране. Поэтому практически из огня да в полымя вам придется окунуться. Ну и в организационном плане, скорее всего, вы будете первым председателем ЦИК, который будет избираться Всебелорусским народным собранием, если народ поддержит Конституцию.

Глава государства отметил, что в проекте обновленной Конституции предусматриваются соответствующие изменения для того, чтобы избирательный процесс был более независимым и чтобы у людей не возникало каких-либо подозрений на предмет того, что исполнительная власть или глава государства давит на избирательный процесс через ЦИК и территориальные избирательные комиссии.

Александр Лукашенко:

Очень ответственная должность в стране. Предлагая такие изменения в Конституцию в части ЦИК, мы поднимаем и роль Центральной избирательной комиссии. Еще раз подчеркиваю: вы человек опытный, вы непосредственно участвовали в этих выборах, знаете это от земли, что называется. Поэтому я очень рассчитываю, что у вас получится эта ответственная организаторская работа.