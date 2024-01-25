В чём заключается главная сила белорусской женщины? Ответила многодетная мама

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Татьяна Юрковец, маляр цеха сборки и окраски предприятия «Могилевлифтмаш»:

Мой жизненный принцип – никогда не сдаваться. Как бы ни было тяжело, нужно идти вперед, нужно добиваться своего. Этим принципам я учу своих детей. Сегодня не получилось – завтра обязательно получится. Если ошибок не совершать, то мы ничему не научимся.

Жизнь сложилась так, что сначала муж пошел на завод «Могилевлифтмаш», после декрета вышла и я. За что я люблю свою работу? Когда заходишь в любую новостройку, в любой дом, ты видишь результат своей работы. Каждая окрашенная деталька проходит через наш цех. Работа и творческая, потому что у нас не только серые и мрачные лифты, есть яркие, есть интересные цвета, панели разные. Когда заходишь в торговый центр вместе с детьми, поднимаешься на лифте, понимаешь, что наш труд приносит радость и комфорт.