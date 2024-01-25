«Дань традиции». Почему Татьянин день стал праздником студентов?

«Давайте же радоваться, пока мы молоды» – это начало студенческого гимна известно пожалуй всем, кто молод душой и телом. А значит, и дата 25 января вам о чем-то говорит. Татьянин день – это неофициальный праздник студентов и, конечно же, самих Татьян. Об истории и традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Татьянин день – это не только праздник всех женщин и девушек по имени Татьяна, но еще и всех студентов. Немного истории: в 1755 году 12 января по старому, 25 января по новому стилю императрица Елизавета издала указ об учреждении Московского университета. Идейными вдохновителями и основателями этого в будущем всемирно известного МГУ стали два знаменитых человека – это Михаил Васильевич Ломоносов и меценат, генерал-адъютант Иван Иванович Шувалов.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Кстати, есть твердое мнение, что дату выбрали с легкой руки самого Шувалова. Татьяной звали его мать. Сохранилась легенда, что в этот день он сказал ей: «Дарю тебе университет».

Алеся Лакина:

Отметим, что в Беларуси День студента официально празднуют 17 ноября, а Татьянин день – это скорее дань традиции. Все же наши студенты готовы отдыхать когда угодно, особенно между сессиями.