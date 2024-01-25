Муковозчик: белорусы ждут выборов. А эмигранты презрительно косоротят рты: мол, выборов мы не видали!

Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело».

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! Белорусы с понятным нетерпением ждут выборов – первого в истории страны единого дня голосования 25 февраля 2024 года. Не имея возможности поучаствовать, одни эмигранты презрительно косоротят рты, мол, вот еще выборов мы не видали!

Другие хотят воспроизвести нечто похожее, но свое. Внимательному взгляду понятно, что об организации мероприятия, о возможных формах, о сути выборов и даже о смысле самого процесса эмиграция наша имеет весьма отдаленное представление.

Почерпнутое, кстати, не из их же собственной прошлой белорусской жизни, а из обрывочных представлений, «как оно там на Западе». Неверных по сути своей представлений, ибо как там на самом деле, они не видели, а просто сами себе придумали.

Как повысить свой IQ, сидя в эмиграции? Читайте в рубрике Андрея Муковозчика.

Мы это наблюдали в 2020 году, когда жизнь им показывала одно, но поскольку в методичках было написано другое, невероятные наши ориентировались не на реальность, а на самовыдуманные западные ценности.