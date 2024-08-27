Лукашенко: независимость – очень дорогая штука, но мы должны сохранить эти земли для наших детей

Беларусь живет в очень тяжелый период и всем надо думать, как удержать страну. А начинается все с учителей. Об этом сегодня, 27 августа, заявил Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками этого большого и серьезного разговора, который вышел за границы обсуждения исключительно образовательной отрасли, стали без малого 2 600 человек: от чиновников до преподавателей.

И как бы не пытались дискредитировать нашу систему образования европейские институты, на наши молодые кадры объявлена настоящая охота, а 30 тысяч иностранцев из 100 стран мира получают образование именно в белорусских вузах. 200 медалей с международных олимпиад – таковы результаты белорусских школьников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все попытки дискредитировать белорусскую систему образования мы видим, но у меня возникает только один вопрос при этом. Если мы так плохо учим, то зачем гоняться за нашими выпускниками? Зачем их тащить туда к себе? Ответ очевиден. Молодые наши соседи: литовцы, латыши, поляки, эстонцы – уже давно ищут счастья в «европах» и за океаном. Теперь этим соседям и другим нужны наши дети. Для Беларуси это вызов. И именно система образования должна на него ответить. Многие нюансы можно было решить и без вмешательства Первого. Пускай это не тенденция, но каждый факт – это недовольство молодого человека, которое он трансформирует на все государство. Приходится вмешивать даже в процесс проведения вступительных экзаменов. Глава государства анонсировал посещение вузов страны. В преддверии электоральной кампании этот разговор по душам с молодежью будет как раз кстати.

Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:

Наставничество – это вообще помощь молодому поколению в социализации. В том, чтобы они сформировались как зрелые личности. Люди, которые смогут потом делать то, что нужно для любого общества. Создавать семью, работать, служить своему государству.

Среди громких новшеств – из БГУ сделают Гарвард. А крыша над головой – арендное жилье – станет отдельным проектом государственного масштаба. А вот фундамент для любой страны – это образование.