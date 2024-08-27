Лукашенко: независимость – очень дорогая штука, но мы должны сохранить эти земли для наших детей
Беларусь живет в очень тяжелый период и всем надо думать, как удержать страну. А начинается все с учителей. Об этом сегодня, 27 августа, заявил Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками этого большого и серьезного разговора, который вышел за границы обсуждения исключительно образовательной отрасли, стали без малого 2 600 человек: от чиновников до преподавателей.
И как бы не пытались дискредитировать нашу систему образования европейские институты, на наши молодые кадры объявлена настоящая охота, а 30 тысяч иностранцев из 100 стран мира получают образование именно в белорусских вузах. 200 медалей с международных олимпиад – таковы результаты белорусских школьников.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все попытки дискредитировать белорусскую систему образования мы видим, но у меня возникает только один вопрос при этом. Если мы так плохо учим, то зачем гоняться за нашими выпускниками? Зачем их тащить туда к себе? Ответ очевиден. Молодые наши соседи: литовцы, латыши, поляки, эстонцы – уже давно ищут счастья в «европах» и за океаном. Теперь этим соседям и другим нужны наши дети. Для Беларуси это вызов. И именно система образования должна на него ответить.
Многие нюансы можно было решить и без вмешательства Первого. Пускай это не тенденция, но каждый факт – это недовольство молодого человека, которое он трансформирует на все государство. Приходится вмешивать даже в процесс проведения вступительных экзаменов. Глава государства анонсировал посещение вузов страны. В преддверии электоральной кампании этот разговор по душам с молодежью будет как раз кстати.
Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:
Наставничество – это вообще помощь молодому поколению в социализации. В том, чтобы они сформировались как зрелые личности. Люди, которые смогут потом делать то, что нужно для любого общества. Создавать семью, работать, служить своему государству.
Среди громких новшеств – из БГУ сделают Гарвард. А крыша над головой – арендное жилье – станет отдельным проектом государственного масштаба. А вот фундамент для любой страны – это образование.
Александр Лукашенко:
Только учитель может провести ту политику внизу, которую я хочу, чтобы она проводилась. Только вы. Поэтому я говорил о том, что вы никого не должны бояться. Вы хозяева в этой стране. Как только дрогнете – все. Завтра готовьте лапти, плетку нам уже подготовили. Поэтому ни в коем случае не отступайте, никого не бойтесь. В вузах, на местах, власть рядом. Мы вас обязательно поддержим. Как никогда важнейший вопрос – удержать страну в руках. Нам никогда наши дети и внуки не простят, если мы обвалим страну и бросим ее. Нам, ну так случилось, досталась эта независимость. Я когда-то вам говорил много лет назад, независимость – очень дорогая штука. Вы все говорили: независимость, незалежнасць, незалежнасць. Я вас всегда утихомиривал. Подождите, не спешите, подумайте. Хотите ли вы этой независимости? Хотим, хотим, хотим. Тогда я вам сказал, очень дорого это стоит. И вы видите, что это недешево. Но это стоит того. Мы должны сохранить эти земли для наших детей.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Не потерять молодежь, найти агрария и инженера, а главное, воспитать патриота. Профессионализма у наших учителей не занимать. Главное, что они услышали те тенденции, которые власть ждет от образовательной сферы. Для того чтобы наша страна имела такие же ясные перспективы, как и сегодняшнее небо над учителями Беларуси.
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