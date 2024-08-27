Лукашенко: в 2020-м выстояли – мы должны быть хозяевами, никого не должны бояться

Беларусь живет в очень тяжелый период и всем надо думать, как удержать страну. А начинается все с учителей. Об этом сегодня, 27 августа, заявил Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками этого большого и серьезного разговора, который вышел за границы обсуждения исключительно образовательной отрасли, стали без малого 2 600 человек: от чиновников до преподавателей.
И у нас в стране сделают все, чтобы сохранить авторитет наставника. Ведь у авторов глобальной трансформации человечества одна из основных целей – уничтожить авторитет наставничества. Родителей, учителей, власти страны. А на это еще наслаивается обычная борьба против нашего государства. Вдолгую – «воспитай, чтобы управлять». В итоге сохранение страны в руках учителя.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что, вы не видите, что мы прилично зажрались? И все, ой, молодежь у нас, ой, какая хорошая молодежь. Молодежь такая, какие и мы. Мы делаем эту молодежь. Но везде она хорошая? Всегда? Что мы врем друг другу? Наша молодежь умная для того, чтобы понять и воспринимать то, что мы говорим. Только врать ей не надо, что она такая идеальная. Посмотрите, сколько в Минске бездельников. Вам что, приятно, если вы вкалываете там за, ну, 2 000 рублей, а кто-то ни черта не делает, живет лучше вас. Это что, нормально? Это хорошо? Так это от нас зависит. Мы хозяева в этой стране. В 2020 году выстояли, и мы должны быть хозяевами, мы никого не должны бояться. Мы не должны бояться стать членами какой-то комиссии избирательной, еще где-то. Это же власть в ваших руках. Кому вы ее отдаете? А там Президент все решит – я не могу решить за вас то, что вы должны решить. Поэтому не надо никого бояться. Будете бояться, будете в очередной раз под плеткой ходить.
Среди поднятых тем – повышение и авторитета и благосостояние учителя. Некоторые инициативы вызывали аплодисменты даже у самых сдержанных учителей.
Лукашенко пообещал учителям среднюю зарплату по стране к 2025 году.