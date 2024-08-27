Лукашенко: в 2020-м выстояли – мы должны быть хозяевами, никого не должны бояться

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что, вы не видите, что мы прилично зажрались? И все, ой, молодежь у нас, ой, какая хорошая молодежь. Молодежь такая, какие и мы. Мы делаем эту молодежь. Но везде она хорошая? Всегда? Что мы врем друг другу? Наша молодежь умная для того, чтобы понять и воспринимать то, что мы говорим. Только врать ей не надо, что она такая идеальная. Посмотрите, сколько в Минске бездельников. Вам что, приятно, если вы вкалываете там за, ну, 2 000 рублей, а кто-то ни черта не делает, живет лучше вас. Это что, нормально? Это хорошо? Так это от нас зависит. Мы хозяева в этой стране. В 2020 году выстояли, и мы должны быть хозяевами, мы никого не должны бояться. Мы не должны бояться стать членами какой-то комиссии избирательной, еще где-то. Это же власть в ваших руках. Кому вы ее отдаете? А там Президент все решит – я не могу решить за вас то, что вы должны решить. Поэтому не надо никого бояться. Будете бояться, будете в очередной раз под плеткой ходить.