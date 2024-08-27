«Диктатор Лукашенко, возьми обратно!» Президент о том, почему беглые просятся в Беларусь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот там лучше, во Франции. Ну, увидели вчера во Франции, как лучше. И я их не осуждаю, они правильно поступают. Дуровы, не дуровы, виноват – иди отвечай. Только к нам зачем предъявлять претензии, когда мы начинаем себя защищать такими же методами, как они? Поэтому я хочу, чтобы вы вот это прочувствовали и вложили в голову нашим школьникам. Наши беглые побежали после 2020 года. Кстати, должен вам сказать, что побежали и те, кто и бежать не должен. Никаких претензий ко многим в Беларуси не было. Ну, побежали. А сегодня тот же вал сюда: возьмите нас! Побежали. Сегодня хотят обратно. Мы им говорим: зачем в диктатуру, вы в свободной стране живете. Прибежали – посудомойкой. Учитель, врач – посудомойкой. Кто им даст хорошие места, лучшие в этих странах? Там своих хватает. А еще бог подкинул проблему – из Украины хлынуло море людей, чтобы не воевать. Бегут с фронта. И там создалась такая конкуренция даже за посудомойку, что деваться некуда. Прошло полтора года. «Диктатор Лукашенко, возьми обратно!» Ну, конечно же, берем. Свои же люди, может быть, умнее стали. Ну так вы им расскажите и сами поймите, что вот на этой земле ваши корни, ну не пережали же никого. Да, порядок, дисциплина. Ну а как без дисциплины, без порядка в обществе? Вы хотите, чтобы ходили по улице вот эти, которые бомжуют, доставали пистолеты и стреляли? Сегодня оружие не проблема купить. Даже бесплатно подкинут из-за границы. Вы этого хотите? Нет, вы этого не хотите. Поэтому я это и делаю так. Поэтому и милиция, которую многие тут долбают, вот они тут. Милиция такая, как и вы. Как мы с вами, это же наши дети. Худо-бедно они страну удержали и держат. Если что-то случится, в милицию бежим. Если что-то не так и прочее – к учителю. Так надо вбить в голову нашей молодежи, хорошей молодежи, чтобы они это понимали. И понимали, что без труда ничего быть не может.

Лукашенко: мы ни в коем случае не должны уничтожить профтехобразование – будут колоссальные проблемы. Подробности.