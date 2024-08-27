В Минске проходит мониторинг неиспользуемых территорий и объектов

Новая жизнь для неиспользуемых строений. В Минске по инициативе Комитета госимущества Мингорисполкома проходит мониторинг территорий, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Оценивается состояния объектов с последующим вовлечением в хозоборот.

Во Фрунзенском районе для объезда были выбраны четыре локации. Один из адресов – Скрипникова, 64. Здесь находится неэксплуатируемый паркинг. Строение в хорошем состоянии. Сейчас проводится работа по передаче объекта на баланс предприятия «Гаражи, автостоянки и парковки». Преобразования ожидают и казарму № 54, бывшего военного городка «Масюковщина». Ее реконструируют под музей. Только во Фрунзенском районе неиспользуемых строений – 31.

Светлана Нагорнова, заместитель председателя Комитета государственного имущества Мингорисполкома: Существует нормативная база, которая дает возможность в любом виде вовлекать все объекты независимо от их формы собственности в экономический оборот. Мы смотрим неиспользуемые объекты, можно ли их вовлекать. Все объекты учтены в специальных базах, и по ним принимаются решения. Более того, Госкомимущества разработал информационный ресурс свободных объектов недвижимости, в который внесены все неэксплуатируемые государственные объекты, и каждый желающий может зайти в эту базу и выбрать себе подходящий объект.

Артем Цуран, председатель Мингорсовета:

Каждое здание, которое находится в перечне неиспользуемого имущества, это, как правило, длительно находящиеся в состоянии неэксплуатируемом, поэтому они требуют очень детального анализа со стороны профильных служб. Отсюда уже возникает и задача, как мы будем его вводить в эксплуатацию либо эту территорию приводить в порядок путем сноса.

Всего в городе 172 неиспользуемых объектов недвижимости. Это как здания республиканской и коммунальной формы собственности, так и принадлежащие частным юридическим лицам.