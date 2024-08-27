Сотрудники МЧС проводят акцию «В центре внимания – дети!» в Минской области

До учебного года остается меньше недели, поэтому сотрудники МЧС усилили контроль и в очередной раз готовы напомнить о безопасности школьникам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас в Минской области проходит акция «В центре внимания – дети!» В Старых Дорогах площадкой для встречи и общения стали объекты торговли, ведь именно здесь накануне 1 сентября наиболее многолюдно. Для участников подготовили тематические площадки и интерактивные игры.

Илья Давидович, заместитель начальника Стародорожского РОЧС:

Задача этой акции – привлечь внимание общественности к проблематике травматизма и гибели детей, в том числе и от пожаров, вследствие оставления их без присмотра. Это одна из форм донесения проблемы самой, что касается и воспитания, и обучения детей.

Акция проводится в два этапа и продлится до 13 сентября.