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Сотрудники МЧС проводят акцию «В центре внимания – дети!» в Минской области

27 августа 2024 18:40
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До учебного года остается меньше недели, поэтому сотрудники МЧС усилили контроль и в очередной раз готовы напомнить о безопасности школьникам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники МЧС проводят акцию «В центре внимания – дети!» в Минской области-2

Сейчас в Минской области проходит акция «В центре внимания – дети!» В Старых Дорогах площадкой для встречи и общения стали объекты торговли, ведь именно здесь накануне 1 сентября наиболее многолюдно. Для участников подготовили тематические площадки и интерактивные игры.

Сотрудники МЧС проводят акцию «В центре внимания – дети!» в Минской области-4

Илья Давидович, заместитель начальника Стародорожского РОЧС:
Задача этой акции – привлечь внимание общественности к проблематике травматизма и гибели детей, в том числе и от пожаров, вследствие оставления их без присмотра. Это одна из форм донесения проблемы самой, что касается и воспитания, и обучения детей.

Акция проводится в два этапа и продлится до 13 сентября.

# МЧС # МЧС Беларуси # Дети # Илья Давидович # Школьники

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