Лукашенко: «Нерадивые руководители пытаются выйти и вывести свои государства через конфликты и войны»

Новости Беларуси. Вопросами продовольственной безопасности в 2022 году как никогда озаботились даже те страны, которые о хлебе насущном беспокоиться раньше считали ниже своего достоинства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вопросами продовольственной безопасности в 2022 году как никогда озаботились даже те страны, которые о хлебе насущном беспокоиться раньше считали ниже своего достоинства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Шерснева, СТВ:
И виной всему, конечно, не целый ряд созданных ими же проблем, а горячая ситуация на территории Украины, где оказались заблокированы тонны зерна. Они то, по версии некоторых, спасут мир от голода.
Общественность с замиранием сердца следит за переговорами. Наконец договоренность достигнута. В Турции ждут корабли с украинским зерном, и хватит ли его, чтобы накормить мир, уже не столь важно. Так для чего была вся эта шумиха и сложные логистические пути, 2 августа спросили у Александра Лукашенко.
«Это болтовня, не больше». Лукашенко о «продуктовой сделке» между Турцией и Украиной. Читать здесь.
По сути, это всего лишь пазл большой геополитической игры, которую пытаются маскировать под благовидные цели. А когда не получается, главные вдохновители затевают военные провокации. Вот и сейчас США открыто демонстрируют поддержку украинской армии, спонсируя дальнейшие боевые действия не на своей территории. Всеми силами нагнетают обстановку на Тайване. Резонный вопрос: почему такая активность началась именно сейчас? Надо сказать, пока журналисты задавали этот вопрос Президенту Беларуси, до конца не было ясно, войдет ли военный борт США в воздушное пространство Тайваня.
На ваш взгляд, зачем это нужно именно сейчас, что таким образом пытаются сделать США?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, это не сейчас. Помните, когда начался COVID, вы меня не понимали, кто-то ненавидел. И когда я говорил о коронапсихозе, сказал, что это начался передел мира. И вот он сегодня в разгаре. Каждый сильный, как он себя считает, откусить кусок у соседа и еще где-то, чтобы обеспечить будущее свое влияние настолько, насколько он психологически это понимает. Посмотрите, по всему миру. Ну и, конечно, в авангарде Соединенные Штаты Америки. Им уже и кусать, наверное, не надо. У них другая проблема – сохранить это господство. И чтобы сохранить, они таким образом действуют.
Потом пандемия. Она ведь обострила все наши язвы. Помните, вертолетные деньги разбрасывал Евросоюз, американцы штамповали? Я говорил: это боком вылезет. Сейчас инфляция в мире бешеная. А инфляция – это очень тяжелое бремя для экономики. И мы эту инфляцию завозим. Пытаемся сопротивляться всему, но пока терпимо. Тяжелый это момент. И пандемия все это обострила. И куча этих проблем создали проблемы в экономике.
Что творится? Ведь когда кто бы подумал, особенно вы, что процветающая Германия будет рекомендовать своим людям, а где-то запрещать, каждый день душ принять? Дефицит товаров и прочее, прочее. Я это к чему? Из этой ситуации (вот эта голодуха, голодьба) всегда порождаются конфликты и войны. Они за счет этого хотят показать, что они эффективны, и увести народ от этих проблем. А в Украине война – терпите. До какого-то времени люди будут терпеть, а дальше спросят.
Поэтому комплекс причин. И главное, что начался передел мира под эту пандемию, сейчас нам пытаются втюхать эту обезьянью оспу. Наверное, народ не отреагировал – вернули COVID. Ну да, мы же давно говорили, что COVID станет сезонной болезнью. Ну вот, осень. Наверное, будут сезонные заболевания. Мы уже понимаем, что из-за этого беситься не надо – надо просто лечить людей. И нам самим надо за собой смотреть. Поэтому это бешенство, которое началось даже до COVID и обострилось в COVID, продолжается. И из-за этой ситуации нерадивые руководители пытаются выйти и вывести свои государства через конфликты и войны.
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