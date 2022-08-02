Лукашенко: «Нерадивые руководители пытаются выйти и вывести свои государства через конфликты и войны»

Новости Беларуси. Вопросами продовольственной безопасности в 2022 году как никогда озаботились даже те страны, которые о хлебе насущном беспокоиться раньше считали ниже своего достоинства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ:

И виной всему, конечно, не целый ряд созданных ими же проблем, а горячая ситуация на территории Украины, где оказались заблокированы тонны зерна. Они то, по версии некоторых, спасут мир от голода.

Общественность с замиранием сердца следит за переговорами. Наконец договоренность достигнута. В Турции ждут корабли с украинским зерном, и хватит ли его, чтобы накормить мир, уже не столь важно. Так для чего была вся эта шумиха и сложные логистические пути, 2 августа спросили у Александра Лукашенко. «Это болтовня, не больше». Лукашенко о «продуктовой сделке» между Турцией и Украиной. Читать здесь.

По сути, это всего лишь пазл большой геополитической игры, которую пытаются маскировать под благовидные цели. А когда не получается, главные вдохновители затевают военные провокации. Вот и сейчас США открыто демонстрируют поддержку украинской армии, спонсируя дальнейшие боевые действия не на своей территории. Всеми силами нагнетают обстановку на Тайване. Резонный вопрос: почему такая активность началась именно сейчас? Надо сказать, пока журналисты задавали этот вопрос Президенту Беларуси, до конца не было ясно, войдет ли военный борт США в воздушное пространство Тайваня.

На ваш взгляд, зачем это нужно именно сейчас, что таким образом пытаются сделать США?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет, это не сейчас. Помните, когда начался COVID, вы меня не понимали, кто-то ненавидел. И когда я говорил о коронапсихозе, сказал, что это начался передел мира. И вот он сегодня в разгаре. Каждый сильный, как он себя считает, откусить кусок у соседа и еще где-то, чтобы обеспечить будущее свое влияние настолько, насколько он психологически это понимает. Посмотрите, по всему миру. Ну и, конечно, в авангарде Соединенные Штаты Америки. Им уже и кусать, наверное, не надо. У них другая проблема – сохранить это господство. И чтобы сохранить, они таким образом действуют. Потом пандемия. Она ведь обострила все наши язвы. Помните, вертолетные деньги разбрасывал Евросоюз, американцы штамповали? Я говорил: это боком вылезет. Сейчас инфляция в мире бешеная. А инфляция – это очень тяжелое бремя для экономики. И мы эту инфляцию завозим. Пытаемся сопротивляться всему, но пока терпимо. Тяжелый это момент. И пандемия все это обострила. И куча этих проблем создали проблемы в экономике.