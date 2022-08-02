От этого недуга страдает более 30% населения. Как бороться с артериальной гипертензией?
Артериальная гипертензия на сегодня считается одним из самых распространенных заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. От этого недуга страдает более 30 % населения. К сожалению, с возрастом эта цифра только растет. Согласно статистике, около 60 % людей пенсионного возраста подвержены этой коварной болезни. Цифры говорят сами за себя, артериальная гипертензия носит эпидемический характер. Как же уберечь свое сердце и сосуды?
Татьяна Костян, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:
Артериальная гипертензия – это хроническое повышение давления от 140 на 90 миллиметров ртутного столба. Артериальная гипертензия бывает как первичная, так и вторичная. Первичная характеризуется давлением как основным клиническим проявлением. Давлением без особо выявленной причины. Здесь важны факторы риска. Вторичная артериальная гипертензия – это когда повышение давления является одним из проявлений болезни основной. Основной болезнью могут быть почки, эндокринные заболевания. Здесь нужно лечить основное заболевание, а артериальная гипертензия как симптом. Во вторичных артериальных гипертензиях чаще может быть задействован молодой возраст.
Такое заболевание не просто влияет на качество жизни, но и несет в себе большую опасность, вплоть до инсультов и инфарктов. Поэтому так важно контролировать артериальную гипертензию. Жаркая погода может негативным образом повлиять на человека, вплоть до нарушений в работе организма.
Татьяна Костян:
Важно контролировать артериальную гипертензию. Когда лето, жара, помнить о контроле давления, принимать обязательно препараты. Если это дачи, огороды, у людей в старших возрастных группах высокое давление – на солнце только с головным убором, как можно меньше находиться в позе огородника, когда голова опущена. Если человек отмечает у себя повышение давления от 140 на 90 миллиметров ртутного столба в течение нескольких приемов, либо на приеме у врача, либо при самостоятельном измерении с разницей в 2-3 недели, когда он измерял давление в обычном состоянии, то это повод обратиться к врачу для дальнейшего выявления причин и назначения лечения для более углубленной диагностики.
Полностью вылечить это заболевание невозможно. Но в наших силах держать его под контролем. Важно отказать от вредных привычек, меньше употреблять соль и жирную пищу, следить за своим весом. И главное – четко следовать всем назначениям врача и регулярно измерять артериальное давление дома.
Татьяна Костян:
При медикаментозном лечении есть определенные группы препаратов, их пять, их врач индивидуально на приеме подбирает каждому пациенту. Самоконтроль очень важен как для доктора, так и для пациента, поэтому необходимо дома измерять давление, записывать, фиксировать свои цифры. Приходя на прием к доктору, показывать свой дневник с цифрами давления, чтобы было проще скорректировать терапию в большую или меньшую сторону. Не забывайте о приеме препаратов, если вы видите, что у вас повышается давление, это повод обратиться к врачу, чтобы каждое утро было добрым.