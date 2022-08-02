Лукашенко – министру сельского хозяйства: «Погоду не жди, погода идеальная стоит»

Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных – одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В графике главы государства посещение сельскохозяйственного филиала ОАО «Минскоблагросервис» в городском поселке Кривичи.
Качество и дисциплина – главные требования Президента к специалистам любой отрасли. В сельском хозяйстве это более чем обязательное условие, особенно сейчас – ввиду угроз на мировом продовольственном рынке. Инспекция сельскохозяйственных организаций – да еще и в разгар уборочной – традиционное в летнем графике главы государства мероприятие. Сегодня Президент хотя и не ездил в поле, но стратегически важную для всей страны кампанию обсуждали.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какие проблемы?
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Ну, проблем никаких. Александр Григорьевич, все технически по топливу мы уже не один раз докладывали. Только главное – убирать. Главное – как погода, вылавливать это солнышко.
Александр Лукашенко:
Погоду не жди, погода идеальная стоит для сельского хозяйства. Лучше я последние годы…
Игорь Брыло:
Не заливает.
Александр Лукашенко:
Да, нет таких диких сейчас штормов. Тем более позже посеяли, я смотрю. Ну да, для юга была проблема. Но юг уже к половине, кто хотел, тот подобрался. Там проблем нет, они выхватили основное, как в народе говорят. Поэтому я не вижу проблем. Погоды лучшей не будет, и не надо. Надо просто маневрировать, надо забыть прошлые сухие годы.
Глава государства также пообщался и с журналистами. Вопросы у репортеров президентского пула были самые злободневные. Они касались «продуктовой сделки» между Турцией и Украиной, обострившейся ситуации между Сербией и Косово, а также проблем, которые появились у юных корреспондентов Рижской детской академии после интервью главы государства.
Лукашенко: увлеклись социальной базой, получился перекос. Да, люди будут жить хорошо. А где работать будут? Подробности.