Лукашенко: увлеклись социальной базой, получился перекос. Да, люди будут жить хорошо. А где работать будут?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Те хозяйства, которые существуют, ну их половина примерно, – они устарели. То есть хозяйства устарели. 50 % модернизированы, хорошие. 50 % – нужна серьезная работа. Это образец, как мы договаривались с Александром Генриховичем [Турчиным – прим. ред.], образец создания новых хозяйств. Машинный двор тут, который должен быть. Зерносушилка, которая должна быть. И молочно-товарные фермы. Молоко. И откормышники для откорма скота. Эти хозяйства – Мядельский район, там посевернее – должны быть ориентированы на молочное скотоводство и откорм КРС. Если еще птицу и свинину где-то будете производить, это уже ваше дело. Вы должны посмотреть. В свое время, лет, наверное, 15-20 назад, когда мы начинали модернизацию села, ну что тогда — долги деревне надо было возвращать. Я это понимал больше, чем кто. И мы понимали, что надо людям условия создать. Мы бросились в агрогородки, установили стандарты, начали возрождать деревню центральную с учетом объединения и так далее. И немножко увлеклись социальной базой, получился перекос. Да, люди будут жить хорошо, в деревне, лучше, чем раньше. А где работать будут? Поэтому сейчас сделаем упор на материальную базу, чтобы люди могли работать. А работа – это зарплата. Тогда можно и агрогородок в порядок приводить, и люди будут жить в этом агрогородке.