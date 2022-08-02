«Они выбрали быть врагами». Как теперь чувствуют себя участники акций протеста в августе 2020-го?

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика Алены Родовской «ЗаДело».

Алена Родовская, СТВ:

На прошлых выходных на набережной Свислочи увидела семью, которая напомнила мне кадр из советского фильма. Офицер в парадной форме с женой и дочкой в ситцевом платьице возвращались с праздника МЧС. Как же это красиво смотрелось со стороны. Вот мы много и долго рассуждали о престиже военной службы, о том, как растить из наших мальчишек патриотов, а все сложилось само собой. В патриотические клубы очередь желающих, в классы МЧС набирают детей, которые хорошо себя показали в учебе. А знаете почему? Потому что все стали участниками августа 2020 года, когда поняли, как нельзя, как не должно быть и, главное, на примере соседних стран, которых удалось развалить, что бы с нами было. Наступил август, 2020 год, как будто вчера, семь дней до выборов. Я до сих пор помню каждый день до и после. Я до сих пор считаю огромной безответственностью среди женщин, которые выводили своих малолетних детей на митинги. Не дай Бог, в толпе они могли пострадать, а могли бы. Наши силовики стеной стояли перед протестующими. И, если бы не наш Президент, если бы не армия, пролилась бы кровь, очень много крови.

Алена Родовская:

Вот уже два года в силовых пабликах появляются видео задержанных, которые призывали выходить на митинги, устраивали травлю и координировали протесты. Тогда, в августе 2020-го, они под безыменными никами писали убедительно, восхищались собой, расправой над нами, что даже было интересно посмотреть, как они выглядят в реальной жизни, кто скрывается за их аккаунтами. Сегодня, увидев их, у меня одна реакция, один ответ: ну, понятно. Их ответы всегда одинаковы: поддался воздействию деструктивных каналов. Я даже не слушаю, но всматриваюсь в их лица. Истинная цель проста. Единственные интересы – деньги и внимание. И ради них, пустых материальных благ, они свою Родину готовы были продать. Именно они решили, что наши военные должны извиняться за то, что делают свою работу, что должны перейти на сторону протестующих. И в этот же момент угрожали их семьям. Получается, что, сливая личные данные силовиков и тех, кто не за оппозицию – это по заслугам, а как только стали задерживать протестующих – это грустно и противно. Как вы думаете, те, кто сегодня за решеткой, те, кто сбежал, они хоть что-то поняли? Отсидев положенный им срок, разве извлекут уроки? Могли бы, если бы у них были душа и совесть. Но этого не будет. Обиженные люди, которым дали почувствовать себя нужными во имя революции. Они выбрали быть врагами, не отказываясь от своего гражданства. Запад все рассчитал, что сделать это изнутри может свой среди чужих, но очень круто просчитался. Нельзя перемен достигнуть на улице. Перемены наступают вследствие выборов, активного участия в общественной деятельности. Политика – это не только и не столько про улицы, сколько про программы, ценности и выборы.