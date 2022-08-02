​«Это болтовня, не больше». Лукашенко о «продуктовой сделке» между Турцией и Украиной

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они в очередной раз создали почти фейк: вот – Украина, если могли бы вывезти зерно, голода не было бы ни в Европе, ни в Африке… В лучшие времена Украина – полтора процента экспорта зерна. Полтора процента! Это ничто. Арифметическая погрешность. И они начали обвинять и нас, и Россию, что мы агрессоры, не даем вывезти огромное количество, аж под 20-25 миллионов тонн, зерна украинского. Поэтому голод. Мы с Путиным усекли сразу эту ситуацию. Вы видели нашу реакцию. Пожалуйста – вывозите. Хотите, самое дешевое – через Беларусь везите. А нет, жаба давит. Как это? Пришли опять к диктатору просить, чтобы зерно помог вывезти. Хотите – вывозите. Это же тоже для нас выгодно, это же не бесплатно делается. Россияне: хотите – пожалуйста, открывайте дорогу через Черное море, вывозите. Начали вывозить. А из этой ситуации, в которую сами влезли, что обвиняли нас, им надо выйти. Ну вот в Стамбуле встретились, уже договорились, зерно повезли. Сейчас «голодную Африку накормят». Слушайте, 20 судов, которые они везут, это даже Турции не хватит, чтобы обеспечить. Вон Иран уже договаривается с Россией, чтобы с нового урожая зерно поставляли. Поэтому это просто игры. В СМИ начали орать: «Голод! Причина голода здесь». Когда мы им сказали: «Давайте», приходится давать. Вы скоро увидите, эта тема уйдет, она уже уходит. А то, что останется, вы увидите, чего это стоит. Это болтовня, не больше.

Лукашенко: увлеклись социальной базой, получился перекос. Да, люди будут жить хорошо. А где работать будут? Подробности.