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Команды «Танковый биатлон» и «Снайперский рубеж» отправились на АрМИ-2022

02 августа 2022 16:03
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Новости Беларуси. На военном аэродроме в Мачулищах в торжественной обстановке проводили команды «Танковый биатлон» и «Снайперский рубеж» для участия в Армейских международных играх – 2022 в Венесуэле и российском Алабино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команды «Танковый биатлон» и «Снайперский рубеж» отправились на АрМИ-2022-1

Престижные воинские состязания пройдут с 13 по 27 августа. Участие в них примут военнослужащие из 38 стран. Напутствуя национальную команду, министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что по результатам, которые показывают белорусские военнослужащие в ходе соревнований, судят об уровне выучки всех Вооруженных Сил. И это имидж нашей армии и страны. Для нас важны не только призовые места, но и рост уровня подготовки в целом.

Команды «Танковый биатлон» и «Снайперский рубеж» отправились на АрМИ-2022-4

Сергей Михно, тренер команды по «Танковому биатлону»:
У нас наработана система подготовки танковых экипажей. Меняется положение, меняем немножечко подготовку, доводим свои упражнения. Акцент делали, как всегда, на стрельбу – мы славимся стрельбой – и на механиков. Акцент делали на тренировки в плохих погодных условиях. Едем, как всегда, только за одним результатом – победить.

Команды «Танковый биатлон» и «Снайперский рубеж» отправились на АрМИ-2022-7

Армейские международные игры расширяют географию. В Венесуэле состоится состязание снайперов. Кроме того, участие примут и представители двух африканских государств – Нигерии и Руанды.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Михно # Фотофакт

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