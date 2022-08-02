Команды «Танковый биатлон» и «Снайперский рубеж» отправились на АрМИ-2022

Новости Беларуси. На военном аэродроме в Мачулищах в торжественной обстановке проводили команды «Танковый биатлон» и «Снайперский рубеж» для участия в Армейских международных играх – 2022 в Венесуэле и российском Алабино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Престижные воинские состязания пройдут с 13 по 27 августа. Участие в них примут военнослужащие из 38 стран. Напутствуя национальную команду, министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что по результатам, которые показывают белорусские военнослужащие в ходе соревнований, судят об уровне выучки всех Вооруженных Сил. И это имидж нашей армии и страны. Для нас важны не только призовые места, но и рост уровня подготовки в целом.

Сергей Михно, тренер команды по «Танковому биатлону»:

У нас наработана система подготовки танковых экипажей. Меняется положение, меняем немножечко подготовку, доводим свои упражнения. Акцент делали, как всегда, на стрельбу – мы славимся стрельбой – и на механиков. Акцент делали на тренировки в плохих погодных условиях. Едем, как всегда, только за одним результатом – победить.