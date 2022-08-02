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Александр Лукашенко 2 августа с рабочей поездкой в Мядельском районе

02 августа 2022 07:44
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 2 августа с рабочей поездкой в Мядельском районе. Глава государства посещает сельскохозяйственный филиал ОАО «Минскоблагросервис», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 2 августа с рабочей поездкой в Мядельском районе-1

В 2021 году ему выделили порядка 2 000 гектаров земель неэффективно работающих организаций. За это время структура увеличила угодья практически до 9 000. И в городском поселке Кривичи создали супертехнологичный мехдвор и мощный зерноочистительно-сушильный комплекс с хранилищем до 12 тысяч тонн. Все это сегодня покажут Президенту.

Александр Лукашенко 2 августа с рабочей поездкой в Мядельском районе-4

И, конечно, Александр Лукашенко продолжит инспектировать ход уборочной кампании в области, в частности в Мядельском районе. Глава государства посетит одно из полей.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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