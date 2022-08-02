Новости Беларуси. Александр Лукашенко 2 августа с рабочей поездкой в Мядельском районе. Глава государства посещает сельскохозяйственный филиал ОАО «Минскоблагросервис», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 2 августа с рабочей поездкой в Мядельском районе. Глава государства посещает сельскохозяйственный филиал ОАО «Минскоблагросервис», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2021 году ему выделили порядка 2 000 гектаров земель неэффективно работающих организаций. За это время структура увеличила угодья практически до 9 000. И в городском поселке Кривичи создали супертехнологичный мехдвор и мощный зерноочистительно-сушильный комплекс с хранилищем до 12 тысяч тонн. Все это сегодня покажут Президенту.
И, конечно, Александр Лукашенко продолжит инспектировать ход уборочной кампании в области, в частности в Мядельском районе. Глава государства посетит одно из полей.