Александр Лукашенко 2 августа с рабочей поездкой в Мядельском районе

В 2021 году ему выделили порядка 2 000 гектаров земель неэффективно работающих организаций. За это время структура увеличила угодья практически до 9 000. И в городском поселке Кривичи создали супертехнологичный мехдвор и мощный зерноочистительно-сушильный комплекс с хранилищем до 12 тысяч тонн. Все это сегодня покажут Президенту.