Лукашенко: не надо, чтобы нас критиковали, что мы на кого-то надавили – пусть это будут фейки, но не правда
Более 1,5 миллиона подписей собрано за выдвижение действующего главы государства кандидатом для участия в предстоящих президентских выборах 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 ноября работу подготовки к выборам обсудили во Дворце Независимости, на встрече с руководителем и координаторами команды Президента от Федерации профсоюзов. И даже в этой теме наш Президент не упустил возможности узнать у представителей инициативной группы, какие запросы, пожелания и отзывы у белорусов, что беспокоит и радует простых людей.
Напоминаем, что кандидатов в кандидаты у нас пять. Глава государства, в свою очередь, напоминает о справедливости, которая лежит в основе его руководства страной уже много лет, и предостерегает от желания «перебдеть» или как-то искусственно ему помочь в электоральный период.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не надо, чтобы, опять же, нас критиковали: Президент, естественно, мы чуть ли не на кого-то надавили и принуждаем. Все равно скажут. Пускай это будут фейки, но не правда. Мы законность соблюдаем.
Настоящей помощью будет донести сказанное в зале Дворца Независимости до белорусов и, получив отклик, дать пищу для размышления главе государства. Но пока с этим не просто.
Президенту доложили о работе инициативной группы по сбору подписей.
Светлана Майнина, заместитель председателя Гродненского областного управления профсоюзов, член инициативной группы А. Лукашенко:
Звучит много слов благодарности в адрес действующего главы государства. Поэтому, в общем-то, сегодня складывается какая-то доброжелательная атмосфера в ходе этого процесса. И мы уверены в том, что Гродненская область внесет свою достойную лепту на этом этапе и всех последующих этапах этой избирательной кампании.
Но такое относительно спокойное течение нынешней электоральной кампании не должно быть поводом для расслабления. Да, у нас есть прививка 2020 годом, попыткой госпереворота, но с того момента прошло пять лет, и формы работы наших недругов тоже изменились. Внимательные уже заметили попытки вбросов, потому важно сохранять критическое мышление.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы прекрасно понимаем, что оппоненты и фейки, вбросы в прессе и в интернете, идущие из-за границы, направлены, как и в 2020 году, на то, чтобы попытаться дестабилизировать обстановку и внести некую искаженную информацию (или не просто искаженную, а совершенно несоответствующую действительности) в информационное пространство нашей страны. Наша задача, в том числе инициативной группы, людям разъяснять, каким на самом деле образом обстоят дела в нашей стране в части сбора подписей. И все работники, члены инициативной группы будут еще раз сориентированы, это была просьба нашего руководителя Александра Григорьевича, никоим образом не поддаваться на какие-либо фейки, а пройти эту избирательную кампанию красиво, четко.
За без малого пять лет с момента предыдущих выборов Президента белорусы прошли столько, сколько отдельные страны не проходят за десятилетия, по-новому взглянув на самих себя, свое сегодня и завтра. По ощущениям, выводы сделаны, сделан и выбор в пользу мирной и суверенной страны, которую можно сохранить в период глобальной турбулентности. Только осторожностью и единством, но никак не провокациями покачать лодку – будь то умышленно, будь то от волнения, страха или излишней напряженности.
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