Лукашенко: не надо, чтобы нас критиковали, что мы на кого-то надавили – пусть это будут фейки, но не правда

Более 1,5 миллиона подписей собрано за выдвижение действующего главы государства кандидатом для участия в предстоящих президентских выборах 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 ноября работу подготовки к выборам обсудили во Дворце Независимости, на встрече с руководителем и координаторами команды Президента от Федерации профсоюзов. И даже в этой теме наш Президент не упустил возможности узнать у представителей инициативной группы, какие запросы, пожелания и отзывы у белорусов, что беспокоит и радует простых людей.

Напоминаем, что кандидатов в кандидаты у нас пять. Глава государства, в свою очередь, напоминает о справедливости, которая лежит в основе его руководства страной уже много лет, и предостерегает от желания «перебдеть» или как-то искусственно ему помочь в электоральный период.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо, чтобы, опять же, нас критиковали: Президент, естественно, мы чуть ли не на кого-то надавили и принуждаем. Все равно скажут. Пускай это будут фейки, но не правда. Мы законность соблюдаем. Настоящей помощью будет донести сказанное в зале Дворца Независимости до белорусов и, получив отклик, дать пищу для размышления главе государства. Но пока с этим не просто. Президенту доложили о работе инициативной группы по сбору подписей.

Светлана Майнина, заместитель председателя Гродненского областного управления профсоюзов, член инициативной группы А. Лукашенко:

Звучит много слов благодарности в адрес действующего главы государства. Поэтому, в общем-то, сегодня складывается какая-то доброжелательная атмосфера в ходе этого процесса. И мы уверены в том, что Гродненская область внесет свою достойную лепту на этом этапе и всех последующих этапах этой избирательной кампании.

Но такое относительно спокойное течение нынешней электоральной кампании не должно быть поводом для расслабления. Да, у нас есть прививка 2020 годом, попыткой госпереворота, но с того момента прошло пять лет, и формы работы наших недругов тоже изменились. Внимательные уже заметили попытки вбросов, потому важно сохранять критическое мышление.