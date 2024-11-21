Рассталась с парнем – заработала аллергию. Может ли психосоматика вызвать такую реакцию?

Арахис и шоколад, пушистый котик и букет цветов – спровоцировать аллергию может все, что угодно. Эта болезнь в буквальном смысле отравляет жизнь миллионам. Еще в конце 20-го века Всемирная организация здравоохранения предупредила, что аллергия станет, пожалуй, самой большой проблемой мирового здравоохранения. И, кажется, действительно прогнозы начинают сбываться. Что же такое аллергический марш, может ли стресс стать причиной аллергической реакции, передается ли аллергия по наследству – об этом и не только поговорим ток-шоу «Точки над «i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Психосоматика как влияет на проявление аллергии?

Анастасия Ярук, аллергик:

Когда мне выставили аллергию, я и к нумерологам, и к психологам обращалась. И один хороший специалист мне сказала, что все-таки это психосоматика. То есть это, например, определенная среда, определенное окружение вокруг тебя, которое все-таки как-то влияет, и у тебя вызывается аллергия на продукты или… Говорят даже так. Бывает такая ситуация, например, парень девушке сказал что-то неприятное или расставались, в тот момент рядом была какая-то собака. И у девушки развилась аллергия на эту собаку. Это примерно как-то так происходит на уровне психосоматики. То есть ты прорабатываешь свою психологию, все окружение меняешь, но у тебя аллергия все равно до конца не проходит.