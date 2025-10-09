Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю

Нобелевскую премию по литературе за 2025 год присудили писателю из Венгрии Ласло Краснахоркаи. Комитет отметил его за мощное и пророческое произведение, подтверждающее силу искусства даже в темные времена. Об этом пишет ТАСС.

Краснахоркаи – представитель центрально-европейской литературной традиции, сочетающий абсурдизм, гротеск и восточную созерцательность. Он родился в 1954 году, окончил факультет истории искусств в Будапеште и публикуется с 1977 года.

Его работы – это антиутопические притчи о замкнутом мире без перспектив. По ним были сняты фильмы, а сам автор удостоен Международной Букеровской премии.

Его произведения переведены на русский язык, в том числе «Сатанинское танго» и «Меланхолия сопротивления». В интервью он признался, что на написание романов его вдохновила русская литература.

Фото: pixabay