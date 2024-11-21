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Лукашенко: недостатки, которые замечают люди, будем исправлять

21 ноября 2024 10:46
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Более 1,5 миллиона подписей собрала инициативная группа в поддержку действующего главы государства как кандидата на президентских выборах в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: недостатки, которые замечают люди, будем исправлять-2

Президент обратил внимание на один важный фактор в работе инициативной группы, ведь ее участники общаются с людьми и знают, что и кого волнует. Это полезный источник информации для понимания ситуации в стране.

Лукашенко: недостатки, которые замечают люди, будем исправлять-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я бы вас очень просил, чтобы у вас были сконцентрированы все те данные и вы меня проинформировали. Чтобы я знал, о чем люди говорят, на что надо обратить внимание. Это хороший социологический срез. Лучшего не бывает. 

Только честно мне напишите, что хорошего люди сказали (двумя строчками) и все остальное, что требуют люди. И что плохого, с их точки зрения. Это очень важно. Проблемы, которые тревожат людей, для меня очень важны. И мы будем, естественно, в этом направлении работать и исправлять те недостатки, которые люди замечают.

Лукашенко: недостатки, которые замечают люди, будем исправлять-6

Продолжая тему работы с людьми, Александр Лукашенко подчеркнул: никакого давления и принуждения быть не должно, все – в рамках закона. Чтобы не давать поводов для вбросов и фейков, которых в предвыборный период становится значительно больше. 

Процесс сбора подписей продлится по 6 декабря, сейчас его ведут инициативные группы пяти претендентов в кандидаты.

# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко

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