Лукашенко: недостатки, которые замечают люди, будем исправлять

Более 1,5 миллиона подписей собрала инициативная группа в поддержку действующего главы государства как кандидата на президентских выборах в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент обратил внимание на один важный фактор в работе инициативной группы, ведь ее участники общаются с людьми и знают, что и кого волнует. Это полезный источник информации для понимания ситуации в стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я бы вас очень просил, чтобы у вас были сконцентрированы все те данные и вы меня проинформировали. Чтобы я знал, о чем люди говорят, на что надо обратить внимание. Это хороший социологический срез. Лучшего не бывает.

Только честно мне напишите, что хорошего люди сказали (двумя строчками) и все остальное, что требуют люди. И что плохого, с их точки зрения. Это очень важно. Проблемы, которые тревожат людей, для меня очень важны. И мы будем, естественно, в этом направлении работать и исправлять те недостатки, которые люди замечают.