Сардэчна запрашаем! Вот как встречали Лукашенко в солнечном Таджикистане

Александр Лукашенко с двухдневным рабочим визитом прибыл в Таджикистан. 10 октября здесь состоится саммит СНГ. В аэропорту Президента встречали официальные лица во главе с премьер-министром Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония получилась яркой и с традиционным колоритом: ребята в национальных костюмах приветствовали Александра Лукашенко на таджикском и белорусском языках.
– Это мы погоду привезли или она была?
– Это вы привезли!
Что касается завтрашнего саммита. В повестку заседания глав государств СНГ включено два десятка вопросов. В числе наиважнейших – расширение и укрепление международного позиционирования Содружества. В частности, создание формата «СНГ плюс» и предоставления ШОС статуса наблюдателя при СНГ.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
«СНГ плюс» отображает растущую необходимость выстраивания более комплексных и тесных отношений, прежде всего в региональном аспекте. И те страны, которые тяготеют к нашему региону, конечно же, хотят приклеиться к нашей организации. Не просто, чтобы что-то понимать, а принимать участие, развивать отношения по соответствующим направлениям.
И чувствуется ритм. Потому что было, вы помните, очень много разговоров о том, что СНГ создалось, чтобы плавно обеспечить выход из Советского Союза. Сделает свое дело и на этом отомрет. Но на самом деле мы видим, что проходит время, и даже те страны, которые формально заявили о приостановлении своей работы в СНГ, все равно выполняют целый ряд соглашений, которые дают им особые условия, торговые, таможенные, пограничные, в сфере безопасности. Поэтому тут не все так однозначно.
Как отметил министр иностранных дел Беларуси, сегодня быть в курсе ситуации в нашем регионе, а также развивать сотрудничество хотят в первую очередь сопредельные с Содружеством государства. Впрочем, интерес есть и со стороны единомышленников в Латинской Америке и Азии. В целом, формат «СНГ плюс» сегодня востребован.