Сардэчна запрашаем! Вот как встречали Лукашенко в солнечном Таджикистане

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

«СНГ плюс» отображает растущую необходимость выстраивания более комплексных и тесных отношений, прежде всего в региональном аспекте. И те страны, которые тяготеют к нашему региону, конечно же, хотят приклеиться к нашей организации. Не просто, чтобы что-то понимать, а принимать участие, развивать отношения по соответствующим направлениям.



И чувствуется ритм. Потому что было, вы помните, очень много разговоров о том, что СНГ создалось, чтобы плавно обеспечить выход из Советского Союза. Сделает свое дело и на этом отомрет. Но на самом деле мы видим, что проходит время, и даже те страны, которые формально заявили о приостановлении своей работы в СНГ, все равно выполняют целый ряд соглашений, которые дают им особые условия, торговые, таможенные, пограничные, в сфере безопасности. Поэтому тут не все так однозначно.

Как отметил министр иностранных дел Беларуси, сегодня быть в курсе ситуации в нашем регионе, а также развивать сотрудничество хотят в первую очередь сопредельные с Содружеством государства. Впрочем, интерес есть и со стороны единомышленников в Латинской Америке и Азии. В целом, формат «СНГ плюс» сегодня востребован.