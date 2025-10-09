Беларусь и ОАЭ договорились о дальнейшем развитии отношений в военной сфере

Потенциал отношений Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов в военной сфере достаточно велик. Об этом заявил министр обороны нашей страны на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил ОАЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Существенным шагом в повышении взаимодействия может стать проведение совместных учений по различным направлениям и соревнований между военнослужащими. По итогам встречи стороны наметили пути дальнейшего развития двусторонних отношений, а также договорились о развитии диалога на экспертном уровне.