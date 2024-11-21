Чем солевые комнаты полезны для аллергиков – узнали у врача

Арахис и шоколад, пушистый котик и букет цветов – спровоцировать аллергию может все, что угодно. Эта болезнь в буквальном смысле отравляет жизнь миллионам. Еще в конце 20-го века Всемирная организация здравоохранения предупредила, что аллергия станет, пожалуй, самой большой проблемой мирового здравоохранения. И, кажется, действительно прогнозы начинают сбываться. Что же такое аллергический марш, может ли стресс стать причиной аллергической реакции, передается ли аллергия по наследству – об этом и не только поговорим ток-шоу «Точки над «i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы говорили, что посещаете солевые комнаты. А как это работает? Чем помогают солевые комнаты от аллергии? Ольга Кучерова, аллергик:

Меня аллерголог отправлял в Республиканскую спелеолечебницу в Солигорске. Днем, когда самое цветение и пыльца в этот период, нас опускают нас в шахты – это 300-400 метров.

Алеся Лакина:

Вы целый день там сидите? Ольга Кучерова:

Нет, часов 5-6. Алеся Лакина:

А чем вы там занимаетесь? Ольга Кучерова:

Мы гуляем, дышим, есть там еще тихий час. Сделаны комнаты-кельи. Это выработанные шахты, сделали такую больницу. Это мне помогло. Очищается вся носоглотка, это очень полезно.