Президенту доложили о работе инициативной группы по сбору подписей

Более 1,5 миллиона подписей собрала инициативная группа в поддержку действующего главы государства как кандидата на президентских выборах в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько доложил о работе инициативной группы. Она насчитывает более 17 тысяч человек. Также главе государства рассказали о том, с каким запросом белорусы оставляют свою подпись.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

На местах сбора подписей есть вся необходимая информация, как и положено по закону. Информация о кандидате, биографические данные. Но сегодня наши люди прекрасно знают нашего Президента и прекрасно знают ту работу, которую он делал до сегодняшнего дня, что он делает сегодня. И, конечно же, убеждены, что эта политика и эти подходы не будут меняться. Именно с такими наказами, с такими посылами люди подходят и оставляют подпись за нашего руководителя. Что сохранится тот мир, порядок, подходы в вопросах движения страны нашей вперед и на будущее.