Президенту доложили о работе инициативной группы по сбору подписей

Более 1,5 миллиона подписей собрала инициативная группа в поддержку действующего главы государства как кандидата на президентских выборах в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 1,5 миллиона подписей собрала инициативная группа в поддержку действующего главы государства как кандидата на президентских выборах в 2025 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько доложил о работе инициативной группы. Она насчитывает более 17 тысяч человек. Также главе государства рассказали о том, с каким запросом белорусы оставляют свою подпись.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
На местах сбора подписей есть вся необходимая информация, как и положено по закону. Информация о кандидате, биографические данные. Но сегодня наши люди прекрасно знают нашего Президента и прекрасно знают ту работу, которую он делал до сегодняшнего дня, что он делает сегодня. И, конечно же, убеждены, что эта политика и эти подходы не будут меняться. Именно с такими наказами, с такими посылами люди подходят и оставляют подпись за нашего руководителя. Что сохранится тот мир, порядок, подходы в вопросах движения страны нашей вперед и на будущее.
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Президент задал вопрос о том, что говорят люди, какие есть проблемы прежде всего. Честно говоря, тут особо ничем не удивил, потому что вопросы, если и возникали, то самые бытовые. Активность подтверждается и в цифрах, но я ее больше ощущаю именно как человек. Когда он идет, например, с работы, видит пикет и говорит, что с собой нет паспорта, сколько еще по времени будет состоять, чтобы я мог прийти. Либо в точное время, когда прийти, чтобы этот пикет был.