Муковозчик: когда наши школьники начнут жаловаться, можно привести в пример экзамены в Южной Корее

Как говорится, если вам кажется, что тесты и экзамены дома тяжелы и нервны, съездите в Сеул и посмотрите – читать здесь .

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: Знаете, нашим школьникам, когда они начинают стонать, как тяжко учиться, можно привести в пример единый экзамен в Южной Корее. Там в третий четверг ноября, то есть 14 ноября, выпускники школ сдавали экзамен под названием Сунын. 8 часов, 5 тестов, 4 перерыва.

Как воспринимают сами корейцы, «Сунын – единственный шанс показать себя, и на его сдачу дается одна попытка». На самом деле «задача Сунын состоит в распределении всех выпускников школ по девятиуровневой системе ранжирования, на основе которой и происходит направление на обучение в тот или иной университет». Жесткая командная – даже не просто плановая – система. С распределением еще на старте и поголовной «цветовой дифференциацией штанов».