Лукашенко призвал руководителей СМИ дать возможность другим потенциальным кандидатам высказаться
Более 1,5 миллиона подписей собрано за выдвижение действующего главы государства кандидатом для участия в предстоящих президентских выборах 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 ноября работу подготовки к выборам обсудили во Дворце Независимости, на встрече с руководителем и координаторами команды Президента от Федерации профсоюзов. И даже в этой теме наш Президент не упустил возможности узнать у представителей инициативной группы, какие запросы, пожелания и отзывы у белорусов, что беспокоит и радует простых людей.
Все эти люди лишь часть большой (самой большой среди всех кандидатов в кандидаты на пост Президента страны) инициативной группы в более чем 17 тысяч человек. В каждом регионе Беларуси они собирают подписи за своего. На улицах, в трудовых коллективах.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
На сегодня собрано 1 518 559 подписей. Это немного более полутора миллиона подписей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это катастрофическая работа. Я даже не ожидал, что так будет.
Лукашенко попросил «не напрягать» членов инициативной группы по сбору подписей.
Сбор подписей, согласно законодательству, должен завершиться 6 декабря. Но слыша такие цифры, может возникнуть: если кандидат в кандидаты уже набрал необходимый минимум в сто тысяч и даже больше, может, стоит свернуть лавочку? Александр Лукашенко против. Ведь помимо основного назначения, все эти встречи членов его инициативной группы – это еще и возможность получить картину настроений общества. Для кандидата в кандидаты и действующего Президента Беларуси это важно! Да и есть закон в конце концов. Но всегда можно найти новые формы.
Александр Лукашенко:
До 6 декабря у нас сбор подписей. Поэтому еще раз хочу с вами посоветоваться, как мы будем действовать дальше. Я уже говорил, что, наверное, надо прекратить сбор. Но это будет неправильно, потому что люди упрекнут. До 6 декабря – значит, до 6 декабря мы где-то должны присутствовать, чтобы желающие могли прийти и расписаться.
Лукашенко: недостатки, которые замечают люди, будем исправлять.
Это были просьбы Александра Лукашенко как кандидата в кандидаты, а следующая уже была как Президента страны к журналистам Пула.
Александр Лукашенко:
Я бы просил журналистов, передайте своим руководителям, если кто-то из кандидатов в Президенты, которые собирают подписи, захотят что-то рассказать в таком плане, как это сейчас происходит – это надо сделать. Предложите. Если они хотят. Не хотят – это их право. Но чтобы здесь соблюдалось такое равновесие. Ибо, опять же, будут упрекать: а, Президент тут собрался! Дело даже не в том, сколько подписей собрали инициативные группы. Для меня важно, как идет этот сбор, что люди говорят – для меня это важно как Президенту. Что, может быть, не важно для других кандидатов. Тем не менее пускай каждый скажет, как у него идет сбор подписей и так далее. Хотя бы по нескольку минут точно так, как у меня здесь, они могли высказаться.
Что ж, уже сделано!