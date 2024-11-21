Лукашенко призвал руководителей СМИ дать возможность другим потенциальным кандидатам высказаться

Более 1,5 миллиона подписей собрано за выдвижение действующего главы государства кандидатом для участия в предстоящих президентских выборах 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 ноября работу подготовки к выборам обсудили во Дворце Независимости, на встрече с руководителем и координаторами команды Президента от Федерации профсоюзов. И даже в этой теме наш Президент не упустил возможности узнать у представителей инициативной группы, какие запросы, пожелания и отзывы у белорусов, что беспокоит и радует простых людей.

Все эти люди лишь часть большой (самой большой среди всех кандидатов в кандидаты на пост Президента страны) инициативной группы в более чем 17 тысяч человек. В каждом регионе Беларуси они собирают подписи за своего. На улицах, в трудовых коллективах.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

На сегодня собрано 1 518 559 подписей. Это немного более полутора миллиона подписей. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это катастрофическая работа. Я даже не ожидал, что так будет. Лукашенко попросил «не напрягать» членов инициативной группы по сбору подписей.

Сбор подписей, согласно законодательству, должен завершиться 6 декабря. Но слыша такие цифры, может возникнуть: если кандидат в кандидаты уже набрал необходимый минимум в сто тысяч и даже больше, может, стоит свернуть лавочку? Александр Лукашенко против. Ведь помимо основного назначения, все эти встречи членов его инициативной группы – это еще и возможность получить картину настроений общества. Для кандидата в кандидаты и действующего Президента Беларуси это важно! Да и есть закон в конце концов. Но всегда можно найти новые формы.

Александр Лукашенко:

До 6 декабря у нас сбор подписей. Поэтому еще раз хочу с вами посоветоваться, как мы будем действовать дальше. Я уже говорил, что, наверное, надо прекратить сбор. Но это будет неправильно, потому что люди упрекнут. До 6 декабря – значит, до 6 декабря мы где-то должны присутствовать, чтобы желающие могли прийти и расписаться. Лукашенко: недостатки, которые замечают люди, будем исправлять.

Это были просьбы Александра Лукашенко как кандидата в кандидаты, а следующая уже была как Президента страны к журналистам Пула.