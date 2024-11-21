Лукашенко – инициативной группе: знаю, насколько это тяжелый труд – я сам когда-то этим занимался

Время инициативных. У претендентов на статус кандидата в Президенты осталось две недели, чтобы заручиться поддержкой избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот важный этап электоральной кампании прошел ровно половину своего пути. И сейчас, находясь на экваторе сбора подписей, мы готовы объявить предварительные результаты.

Более 1,5 миллиона подписей собрано за выдвижение действующего главы государства кандидатом для участия в предстоящих президентских выборах 2025 года. И это уже в 15 раз больше, чем необходимо для регистрации. А это только середина этапа сбора подписей. Очевидно, что впечатляющая цифра в полтора миллиона не окончательная.

Впрочем, сам Александр Лукашенко уже предлагал остановить этот процесс ввиду того, что необходимый порог в 100 тысяч пройден. Но люди не устают говорить «Надо!» своему Президенту. Белорусы не гонятся за цифрами, а хотят в такой форме выразить доверие действующей власти и показать свою причастность и небезразличие к главному политическому событию предстоящего года.

21 ноября работу подготовки к выборам обсудили во Дворце Независимости на встрече с руководителем и координаторами команды Президента от Федерации профсоюзов. И даже в этой теме наш Президент не упустил возможности узнать у представителей инициативной группы, какие запросы, пожелания и отзывы у белорусов, что беспокоит и радует простых людей.