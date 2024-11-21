Лукашенко – инициативной группе: знаю, насколько это тяжелый труд – я сам когда-то этим занимался
Время инициативных. У претендентов на статус кандидата в Президенты осталось две недели, чтобы заручиться поддержкой избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот важный этап электоральной кампании прошел ровно половину своего пути. И сейчас, находясь на экваторе сбора подписей, мы готовы объявить предварительные результаты.
Более 1,5 миллиона подписей собрано за выдвижение действующего главы государства кандидатом для участия в предстоящих президентских выборах 2025 года. И это уже в 15 раз больше, чем необходимо для регистрации. А это только середина этапа сбора подписей. Очевидно, что впечатляющая цифра в полтора миллиона не окончательная.
Впрочем, сам Александр Лукашенко уже предлагал остановить этот процесс ввиду того, что необходимый порог в 100 тысяч пройден. Но люди не устают говорить «Надо!» своему Президенту. Белорусы не гонятся за цифрами, а хотят в такой форме выразить доверие действующей власти и показать свою причастность и небезразличие к главному политическому событию предстоящего года.
21 ноября работу подготовки к выборам обсудили во Дворце Независимости на встрече с руководителем и координаторами команды Президента от Федерации профсоюзов. И даже в этой теме наш Президент не упустил возможности узнать у представителей инициативной группы, какие запросы, пожелания и отзывы у белорусов, что беспокоит и радует простых людей.
Алена Сырова о пульсе общества.
График Президента страны к концу года всегда сверхплотный, вы сами видите, а сколько еще мероприятий проходит не публично. Добавим к этому электоральную кампанию, в которую Александру Лукашенко в унисон белорусы сказали: надо!
И вопреки раскручиваемому тезису о том, что с опытом и политическим весом действующего главы Беларуси можно вообще не переживать за процесс сбора подписей так точно, Александр Лукашенко его контролирует. Потому что это в его стиле – абсолютно во все дотошно вникать. И, конечно, он не мог не найти возможности для общения с теми, кто по собственной инициативе взялся за только внешне простую задачу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уважаемые друзья, прежде чем начать наш разговор, я хочу вас искренне поблагодарить за ту работу, которую вы провели и проводите. Я это очень ценю. Каждый день меня информируют о ситуации в нашей инициативной группе. Но, вы видите, так складывались обстоятельства, что я просто не мог раньше встреться с вами в силу тех мероприятий, которые проходили. Да и сейчас напряженка такая… Я попросил, чтобы все мероприятия отсрочили. И все-таки я должен был с вами встретиться. Уверен, что наш сегодняшний разговор по максимуму дойдет до каждого члена инициативной группы. Я знаю, насколько это тяжелый труд – я сам когда-то этим занимался (подробнее).
Я также благодарен Федерации профсоюзов и вам, Юрий, за то, что вы выдвинули инициативу заняться этой тяжелейшей работой. Для меня это тоже была проблема. Я и с Администрацией советовался, как будем делать, что будем делать. И они вносят предложение, что профсоюзы готовы выполнить эту работу. Я перекрестился, думаю: слава богу, не надо самому создавать и что-то думать. Это очень важно!
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