За труд и профессионализм – представители АПК Минской области удостоены госнаград

Анна Куртасова пообщалась с теми, кто стоит на страже продовольственной безопасности.

Ежегодно в третье воскресенье ноября в Беларуси отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Минской области в АПК трудятся около 50 тысяч специалистов. Более четверти от объема сельхозпродукции страны производится в центральном регионе. В этом году каравай Минщины самый большой – более 2 миллионов 600 тысяч тонн зерна с учетом кукурузы и рапса. Также уже произведено свыше 2 миллионов тонн молока. И все это заслуга аграриев.

Татьяна Гусева родом из России. Когда переехала жить в Беларусь, устроилась оператором машинного доения в хозяйство «Грицкевичи». Свою профессию любит и ценит. За 30 лет не меняла место работы. Видела, как развивается животноводство. Хозяйство перешло на беспривязное содержание животных, появились современные молочно-товарные комплексы.

Татьяна Гусева, оператор машинного доения молочно-товарного комплекса «Мацилевщина» сельхозпредприятия «Грицкевичи»: Нравится в деревне, в хозяйстве, с животными люблю работать. Не сравнить со старой фермой, там ручной труд, надо было корма, муку раздавать, чистить, подстилать. Теперь небо и земля.

В «Грицкевичах» средний удой на голову – 30 литров. Чтобы достичь высокой продуктивности, нужно создавать условия. Здесь этого придерживаются: своевременное лечение, уход и правильный рацион. Труд непростой. Но специалист признается: нужно любить свою работу – и тогда будет результат. Татьяна Гусева удостоена медали «За трудовые заслуги».

Татьяна Гусева:

В 2021 году тоже получила медаль от министра сельского хозяйства, благодарственные письма. Неважно, кем ты работаешь – телятницей, дояркой, бухгалтером, экономистом – главное, выполнять свою работу.