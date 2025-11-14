Принято решение о строительстве третьего энергоблока на БелАЭС – Каранкевич

На Островецкой АЭС построят третий энергоблок. Такое решение было принято на высшем уровне по итогам совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевыми темами большого разговора с участием Александра Лукашенко стали результаты работы БелАЭС, увеличение энергопотребления и предложения по развитию атомной энергетики.

Строительство БелАЭС стало одним из наиболее успешных проектов, в котором были применены передовые технологии мирового уровня. Неоднократно звучали тезисы, что Беларусь и дальше будет развивать атомную энергетику. Рассматривались варианты строительства второй АЭС либо возведение третьего энергоблока на действующей станции. Остановились на втором варианте. Подробностями такого решения с журналистами по итогам совещания поделился вице-премьер Виктор Каранкевич.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции. Это реализация второй очереди – сооружение третьего энергоблока. Параллельно, конечно же, будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить, где возможно в дальнейшем в условиях роста электропотребления (если потребуется дальнейшее удовлетворение роста электропотребления за счет атомной энергетики), развитие атомной энергетики, и именно в Могилевском регионе.

В свое время строительство нашей АЭС неустанно критиковали соседние страны, однако там теперь сами не прочь иметь такую же станцию. Речь о Литве. В рамках национальной энергетической стратегии до 2050 года страна готова вновь пойти на использование мирного атома. Когда-то закрытую Игналинскую АЭС теперь демонтируют. Один из этапов такой работы оценен почти в полмиллиарда евро. Для Литвы, чьи ресурсы и так незавидные, это серьезная финансовая нагрузка.