На БелАЭС рассказали, куда идут отходы после выработки топлива

Уже точно решено, что расширению белорусской атомной сферы быть. Варианта два: либо плюс блок в Островце, либо еще два на другой площадке, рассказали в программе «Суровый взгляд».

Алена Сырова, политический обозреватель:

Вроде как решили, что россияне займутся переработкой отходов от БелАЭС, но что это для нас значит? Как это будет теперь технически выглядеть и где сейчас эти отходы?

Сергей Бобович, генеральный директор РУП «Белорусская атомная станция»:

С учетом того, что часть топлива мы выгружаем, которое уже отработало свой срок, они хранятся в бассейне выдержки непосредственно внутри контайнмента нашего реакторного отделения. То есть они находятся внутри.

Наши отходы, отработавшие ядерное топливо, будут направляться на переработку в Российскую Федерацию. Они будут переработаны до необходимой пониженной активности, после чего через определенное время вернутся к нам в страну и здесь будут захоронены. Это общемировая практика. Они очень компактные.

Алена Сырова:

Это где-то рядом с вами будет?

Сергей Бобович:

Сейчас площадка выбирается. Поскольку она будет выезжать, здесь очень важно, где она подходит, какие параметры по грунтам. Локация непосредственно возле нас, либо чуть дальше. Это уже детали.

Алена Сырова:

А вообще процесс переработки будет много времени занимать?

Сергей Бобович:

Да, очень длительный период, это десятилетия будут.