На БелАЭС рассказали, куда идут отходы после выработки топлива

Уже точно решено, что расширению белорусской атомной сферы быть. Варианта два: либо плюс блок в Островце, либо еще два на другой площадке, рассказали в программе «Суровый взгляд».
Уже точно решено, что расширению белорусской атомной сферы быть. Варианта два: либо плюс блок в Островце, либо еще два на другой площадке, рассказали в программе «Суровый взгляд».
Алена Сырова, политический обозреватель:
Вроде как решили, что россияне займутся переработкой отходов от БелАЭС, но что это для нас значит? Как это будет теперь технически выглядеть и где сейчас эти отходы?
Сергей Бобович, генеральный директор РУП «Белорусская атомная станция»:
С учетом того, что часть топлива мы выгружаем, которое уже отработало свой срок, они хранятся в бассейне выдержки непосредственно внутри контайнмента нашего реакторного отделения. То есть они находятся внутри.
Наши отходы, отработавшие ядерное топливо, будут направляться на переработку в Российскую Федерацию. Они будут переработаны до необходимой пониженной активности, после чего через определенное время вернутся к нам в страну и здесь будут захоронены. Это общемировая практика. Они очень компактные.
Алена Сырова:
Это где-то рядом с вами будет?
Сергей Бобович:
Сейчас площадка выбирается. Поскольку она будет выезжать, здесь очень важно, где она подходит, какие параметры по грунтам. Локация непосредственно возле нас, либо чуть дальше. Это уже детали.
Алена Сырова:
А вообще процесс переработки будет много времени занимать?
Сергей Бобович:
Да, очень длительный период, это десятилетия будут.
Алена Сырова:
А там что находится?
Сергей Бобович:
Там находится выдача мощности. Называется комплексное распредустройство. Вот отсюда электроэнергия поступает во все уголки нашей страны по семи линиям, которые здесь у нас построены. Отсюда идет 40 % электроэнергии для всей страны в течение всего года.
Кстати, у БелАЭС уже появились свои маскоты. Символы, талисманы, называйте, как хотите. Знакомьтесь, Нуклик и Атомка. Придумала их супруга одного из сотрудников станции, педагог островецкой школы.