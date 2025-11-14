Одна схема – как работают мошенники, объяснила психолог

Киану Ривз влюбил в себя витебчанку и выманил у нее четыре тысячи рублей, Дженнифер Энистон развела белорусского жениха – такими громкими заголовками пестрят средства массовой информации. Казалось бы, в это очень сложно поверить, но порой доверчивость наших граждан действительно поражает. О том, как же не стать жертвой аферистов, где эти ред флаги, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Михаил Свито, ведущий:

Как вы считаете, что руководит людьми? Почему люди такие доверчивые, что им помогут какие-то голливудские звезды?