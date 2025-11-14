Одна схема – как работают мошенники, объяснила психолог

Киану Ривз влюбил в себя витебчанку и выманил у нее четыре тысячи рублей, Дженнифер Энистон развела белорусского жениха – такими громкими заголовками пестрят средства массовой информации. Казалось бы, в это очень сложно поверить, но порой доверчивость наших граждан действительно поражает. О том, как же не стать жертвой аферистов, где эти ред флаги, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Михаил Свито, ведущий:
Как вы считаете, что руководит людьми? Почему люди такие доверчивые, что им помогут какие-то голливудские звезды?
Татьяна Абрамович, психолог:
Дело в том, что у всех мошенников на самом деле есть одна схема – им нужно тебя эмоционально дестабилизировать. Вывести в любое состояние стресса. Хорошая эмоция или плохая – это неважно. Как действуют эти мошенники? Скорее всего у женщины, возможно, в анамнезе был развод тяжелый или какие-то неприятные отношения – может быть, абьюзер. Она уже не совсем эмоционально стабильна. На эту благодатную почву эти обещания хорошо так ложатся. На самом деле это такой лакомый кусочек, что хочется верить в это до последнего и до конца. Тем более не хочется верить, что тебя еще обманули. Поэтому на самом деле достаточно легко эти схемы работают. Есть определенные скрипты, если такой вопрос – как ответить. Там на самом деле все разработано очень хорошими специалистами.
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