Лукашенко: БелАЭС позволила нам полностью отказаться от импорта электроэнергии

БелАЭС за годы работы выработала более 53 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О результатах работы станции, увеличении энергопотребления в стране и предложениях о строительстве второй АЭС или же третьего энергоблока сегодня, 14 ноября, шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел совещание.

Лукашенко: новые возможности для экономики с атомной энергетикой видим не только мы, это глобальный тренд.

Мы производим достаточно энергии для потребностей промышленности и населения, при этом спрос продолжает расти. За последние пять лет потребление увеличилось примерно на 6 миллиардов киловатт-часов: строится жилье с электрическим отоплением. Растет и парк электротранспорта: сейчас в Беларуси более 44 тысяч электромобилей.

Строительство атомной станции значительно укрепило энергетическую безопасность страны и повысило эффективность работы отрасли. А еще проект дал значительный экологический эффект: выбросы парниковых газов сократились более чем на 26 миллионов тонн. При этом Беларусь полностью отказалась от импорта электроэнергии, что позволяет ежегодно экономить более 1 миллиарда 600 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пятилетка – достаточный период, чтобы подвести промежуточные итоги. Мы обеспечили себя источником доступной, экологически чистой энергии на десятилетия вперед. За все время работы станция выработала более 53 млрд киловатт-часов электроэнергии, что позволило нам полностью отказаться от импорта электроэнергии.

БелАЭС придала импульс росту энергопотребления. В 2024 году достигнут его исторический максимум – 43,3 миллиарда киловатт-часов (за последние 5 лет прирост около 6 миллиардов киловатт-часов). У нас 100 процентов населения имеют доступ к электроэнергии. При этом в рейтинге стран Европы Беларусь занимает 3-е место, где самая низкая цена на электричество. За счет использования электричества для отопления и горячего водоснабжения, строительства электродомов повышается комфортность проживания сотен тысяч людей. В 2021 – 2025 годах возведено более 2 млн кв. м такого жилья.

На электроотопление с удовольствием переходят и жители частных домов. За прошлый год подано более 160 тысяч заявок. Развивается электротранспорт. Причем не только в крупных городах. Пилотные проекты по переводу общественного транспорта на электрический внедрены в Шклове, Жодино и Новополоцке. А в целом на сегодняшний день в стране эксплуатируется более 44 тысяч электромобилей и насчитывается свыше 1 870 зарядных станций.