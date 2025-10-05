Никаких спекуляций – гендиректор БелАЭС назвал даты запланированных приостановок в работе станции

Алена Сырова, политический обозреватель: Любят спекулировать о том, что БелАЭС периодически останавливается. Вы вроде как информируете о том, что у нас там плановые или внеплановые работы. Но давайте поясним. Допустим, в ближайшее время, когда вы рассчитываете провести какие-то плановые работы, обязательные?

Отправиться на АЭС, конечно, можно было бы эффектно на электромобиле. Но по трассе все еще надежнее на бензине. Станций пока меньше, чем запросов на них, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Сергей Бобович, генеральный директор РУП «Белорусская атомная станция»:

Мы рассчитываем, что в середине следующего месяца, в ноябре, у нас на планово-предупредительный ремонт уйдет блок номер два. Это будет второй ППР. Мы уйдем в ППР до конца года. Планируем, что зайдем немножко в январь и потом включим его в сеть. За это время прежде всего сделаем частично замену топлива. То есть практически четверть топлива у нас идет под замену. И дальше мы будем находиться в состоянии нормальной работы.

Учитывая, что у нас считается 12-месячный цикл, порядка 11 месяцев будем находиться на нагрузке. Чуть позже, может быть, неделю-две после того, как включим в эксплуатацию второй блок, в капитальный ремонт (уже четвертый) для себя уйдет блок номер один. Около градирни, у котором мы с вами и находимся.