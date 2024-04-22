Лукашенко – назначенцам: время выбрало нас, поэтому нам надо выстоять, чтобы удержать страну

Переговорами с российскими гостями рабочий день Президента не ограничился. От министерских должностей до местной вертикали власти – Александр Лукашенко 22 апреля принял ряд кадровых решений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все подробности в материале Алены Сыровой.

На телекамеры, к сожалению, этот момент не попал, так что верьте на слово – до начала разговора на высшем уровне о кадрах с последующим их назначением первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков пошутил в адрес ожидающих журналистов: мол, должность министра информации вакантна. Но речь сегодня пошла не о ней, она и осталась вакантной. Как обозначил сам Президент, время диктует повестку и порядок. В преддверии ВНС должны быть назначены те, кому по должности принимать участие в народном вече.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подавляющему большинству из вас придется участвовать в выработке глобальных, стратегических решений нашего государства – чем будет заниматься Всебелорусское народное собрание. Поэтому мы еще серьезно поговорим по отдельным проблемам. Да и весь народ услышит о тех проблемах, которые сегодня стоят перед нами и которые предстоит нам в ближайшее время решать.

А их, очевидно, будет немало. Мир в острой фазе передела сфер влияний и влияющих. И нам важно, как независимому и суверенному государству не оказаться перемолотыми. Для этого нужно быть монолитными и смотреть в одном направлении. Александр Лукашенко традиционно считает необходимым лично пообщаться с теми, кто будет работать на земле. Это отчасти защита от «сломанного телефона». Согласно изменениям в Конституцию, у представителей местной вертикали – полномочия и ответственность выше некуда. «В общем, мужики, работы предостаточно». Лукашенко сменил руководителей местной вертикали.

Сегодня пять районов страны – Берестовицкий, Глусский, Костюковичский, Новобелецкий и Островецкий – получили новых руководителей. На последнем остановимся детальнее. Островец – один из самых прогрессивных и перспективных в стране. Еще бы! БелАЭС – рабочее место для 1 400 высококлассных специалистов, практически у каждого из которых есть семья, очень приличная зарплата и желание жить комфортно, сыто. За последнее желающих отвечать пока не так много, как хотелось бы, но Сергей Медзвецкас намерен это хотя бы попытаться исправить.

Сергей Медзвецкас, председатель Островецкого райисполкома:

Если мы говорим про атомную электростанцию, заработная плата средняя 4 000 плюс. Если мы говорим о селе, то это 1 400 и выше. Поэтому однозначно надо изыскивать резервы для дальнейших возможностей повышать заработную плату и перемещения кадров на село.

Тем временем в своем рабочем кабинете глава государства ставил задачи будущим министрам. Александр Лукашенко:

Знаешь, куда идешь. Один и второй… Фраза эта обращена к Сергею Масляку и Евгению Коваленко. Они теперь будут работать во главе Минприроды и Минюста соответственно. Оба назначения тоже не особо очевидные, но стоит копнуть поглубже, и пазл складывается. Лукашенко – главе Минприроды: дерево может вырасти везде, растений должно быть больше Последовательный карьерный рост у Евгения Коваленко. До сегодняшнего дня он работал начальником главного государственно-правового управления Администрации Президента, а прежде первым заместителем министра юстиции. Получается, набравшись опыта, изучив процессы с другой стороны, юрист возвращается в ведомство. Александр Лукашенко:

Человек надежный?

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларуси:

Надежный, вместе работали, проявил себя очень хорошо в 2020 году при подготовке тех нормативно-правовых актов, которые своевременно надо было принять. В целом характеризуется высокой организацией работы вверенного управления и взаимодействия со всеми юридическими и не только подразделениями министерств, ведомств и высших органов власти. Новый глава Минюста был еще и первым заместителем совета юристов Беларуси, дело не оставит, но скорее в качестве общественной нагрузки. Основное же внимание сконцентрирует на продолжении приведения в соответствие с обновленной Конституцией нормативно-правовых актов.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

Конечно же, так же стоит вопрос повышения качества нормотворческой деятельности, повышения оперативности подготовки проектов по важнейшим для страны вопросам. Об общих стандартах, прежде всего качества, говорил Александр Лукашенко, назначая главу профильного комитета, от работы которого зависит защищенность белорусского потребителя и производителя. Что важно, госстандарт сегодня не ограничивается работой только внутри Беларуси, ряд инициатив реализует на площадке ЕАЭС. Вот только несколько примеров.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Это вопросы, связанные с поставкой нашей техники в другие страны и на площадки других государств, это защита от серой сертификации, это упрощенные требования для наших субъектов хозяйствования по оценке соответствия по продуктам критического импорта.

Еще ряд согласований глава государства провел в рабочем порядке. Большинство перестановок в Минздраве. Что в общем-то неудивительно, новый министр формирует свою команду – так, Юрий Горбич стал первым замминистра, Светлана Нечай – главным государственным санитарным врачом страны. Во время недавней рабочей поездки в Гродно Президент озвучил задачу для всех занятых в системе здравоохранения и лично министра Ходжаева, есть основания полагать, что требование сделать истинно социальную медицину осталось неизменным. Лукашенко: надо сделать медицину народной – всем доступно и одинаково! Подробности. Еще одна фраза, которая глава государства озвучивает из совещания к совещанию, из назначения к назначению...