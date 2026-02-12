Вольфович лично оценил подготовку военнослужащих в рамках масштабной проверки ВС Беларуси

В интересах национальной безопасности. Стартовавшая по поручению главы государства 16 января масштабная проверка Вооруженных Сил демонстрирует умение армии реагировать на любую угрозу. Современная обстановка в мире развивается стремительно и показывает, что нужно находиться в постоянной боевой готовности. Нынешний экзамен для людей в форме позволит увидеть объективную картину состояния вооружения и техники, подготовки войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

В течение уже вторых суток ведут боевые действия, борются с потенциальным противником. В качестве противника мы задействовали в этот раз силы и средства внутренних войск. Довольно подготовленный личный состав тоже. Поэтому две такие противоборствующие стороны в учебном плане ведут учебный бой. У одних задача – не допустить прорыва, у других задача – прорваться и выйти к указанному участку местности, к указанному объекту. Но я хочу сказать, что, в принципе, мы увидели, командир роты задачу знает, командиры взводов знают, личный состав также знает свою задачу. Есть нюансы, на которые необходимо обращать внимание, но это и проверка, это и учеба. Никуда мы от этого не уйдем. Поэтому надо вот так учиться в таких условиях, дай бог, чтобы не было, конечно, реальных.

Государственный секретарь Совета безопасности лично оценил подготовку военнослужащих на позициях в блиндажах и способность реагировать на вызовы. В районе сосредоточения развернули полевую кухню, чтобы обеспечить горячим питанием личный состав. В меню полноценный обед. Это особенно важно в нынешних погодных условиях – на смену морозам, пришла оттепель с дождями.