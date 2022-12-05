Лукашенко: нам очень нужно учителей поднимать, чтобы учитель был учителем, во всех смыслах этого слова

Новости Беларуси. Помощь пациентам, благодарность медикам, подготовка кадров и требования к работе системы здравоохранения. В центре внимания главы государства 5 декабря одна из самых важных сфер жизни белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент интересуется обстановкой. Так как обстоят дела с материально-техническим оснащением клиник? На недавнем совещании с военными глава государства призвал вооружаться из принципа разумной достаточности, аналогичный ориентир для здравоохранения и образования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наталья Ивановна [Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси – прим. ред.], я вас попрошу, в правительстве этот вопрос возьмите на контроль. Наверное, нам надо прекратить строить дворцы как в здравоохранении, так и в образовании. Нам очень нужно учителей поднимать, чтобы учитель был учителем. Во всех смыслах этого слова. Школ у нас хватает. В каждом микрорайоне новые школы мы не построим. В то время как в центре Минска пустуют старые. Ничего страшного. Маршруты продумаем и подъедем в школу. Вот здесь нам надо больше обратить внимание на зарплаты учителей. С врачами я поручал сделать шаг после ковида и поддержать врачей, насколько мы способны, по заработной плате. Сделали. Ковидные эти надбавки перевели в заработную плату. Ну, этот путь правильный. Подробности.