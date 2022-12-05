Лукашенко: нам очень нужно учителей поднимать, чтобы учитель был учителем, во всех смыслах этого слова
Новости Беларуси. Помощь пациентам, благодарность медикам, подготовка кадров и требования к работе системы здравоохранения. В центре внимания главы государства 5 декабря одна из самых важных сфер жизни белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент интересуется обстановкой. Так как обстоят дела с материально-техническим оснащением клиник? На недавнем совещании с военными глава государства призвал вооружаться из принципа разумной достаточности, аналогичный ориентир для здравоохранения и образования.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наталья Ивановна [Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси – прим. ред.], я вас попрошу, в правительстве этот вопрос возьмите на контроль. Наверное, нам надо прекратить строить дворцы как в здравоохранении, так и в образовании. Нам очень нужно учителей поднимать, чтобы учитель был учителем. Во всех смыслах этого слова. Школ у нас хватает. В каждом микрорайоне новые школы мы не построим. В то время как в центре Минска пустуют старые. Ничего страшного. Маршруты продумаем и подъедем в школу. Вот здесь нам надо больше обратить внимание на зарплаты учителей. С врачами я поручал сделать шаг после ковида и поддержать врачей, насколько мы способны, по заработной плате. Сделали. Ковидные эти надбавки перевели в заработную плату. Ну, этот путь правильный. Подробности.
Разумеется, оплата труда не последний критерий даже для тех, кто работает по призванию, как медики и педагоги. И в этом направлении работа будет продолжаться, но есть и другие немаловажные факторы, которые стимулируют молодых и перспективных оставаться на своем месте. Министр обещает уделить им повышенное внимание.
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Совпадение или нет: последнюю неделю глава государства провел совещания с военными, учителями и вот сегодня, 5 декабря, с медиками. Три важнейшие сферы, без четкой работы которых государство не может быть устойчивым. Вроде разные направления, но глобальные задачи перед ними Президент ставит схожие: не почивать на лаврах, даже если обстановка кажется спокойной, самое ценное – это кадры, а все материальное можно купить, но исходя из принципа достаточности. У нас отличная, проверенная стресс-тестами база, а сегодняшний разговор во Дворце Независимости – своего рода профилактика. Всегда лучше упредить, чем потом лечить.
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