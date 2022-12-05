Лукашенко анонсировал внезапные проверки в белорусских больницах

Разговор Александр Лукашенко начал со слов благодарности медикам за проделанную работу в пандемию. В пиковые моменты система здравоохранения вовремя сориентировалась. Сыграл свою роль и жесткий контроль процесса. Но это не повод для того, чтобы расслабляться. Проблемные моменты в сфере есть. И Президенту они хорошо известны. Одно из главных требований главы государства – внимательнее относиться к пациентам. Ведь для качественного оказания медицинской помощи в стране созданы все условия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Недавно мы обсуждали вопросы безопасности нашей страны (подробности). Это очень важно и актуально. Задействованы все были, в том числе и здравоохранение. От медицинских аптечек до приведения в нормальное состояние лечебных учреждений. Подключаемся к военным медикам, военные – к нам. Здесь должен быть очень интенсивный обмен. Какова здесь ситуация? Второй вопрос – вакцины. Спасибо китайскому народу и моему другу Си Цзиньпину, что не забывает, помогает. Но мы производим вакцины, мы создаем свою базу, чтобы уйти от импорта, то есть тема импортозамещения. Третий вопрос – лекарственное обеспечение. Вроде мы как-то с чужими субстанциями вышли на 50 и более процентов обеспечения нашими лекарствами. Остановились или есть движение?

С врачами я поручал сделать шаг после ковида и поддержать врачей, насколько мы способны, по заработной плате. Сделали ковидные надбавки, перевели в заработную плату. Этот путь правильный, но у нас немного осталось мест, где больницы вообще никакие. Очень немного мест. Поэтому там мы должны закончить или модернизацию, или строительство больниц. Надо материально поддержать тех, кто работает. Кадры. Реальная ситуация с кадрами. Что происходит? Я знаю, мы сделали сильные шаги в образовательном плане, 60 % вроде целевики, движемся к тому, чтобы вообще набирать врачей таких, которые закончат и мы будем знать, куда они поедут. Без всякого распределения они придут и будут знать, куда поедут, потому что у него есть договор. Ничего страшного, надо готовить у себя врачей, которые будут работать на свою страну, на свою Родину.