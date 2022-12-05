Президент о COVID-19: никто в мире так не справился с этой проблемой, как мы

Новости Беларуси. Помощь пациентам, благодарность медикам, подготовка кадров и требования к работе системы здравоохранения. В центре внимания главы государства 5 декабря одна из самых важных сфер жизни белорусов. Президент делает акцент на доступность медицины – каждому и во всех уголках страны. Скрыть проблемы не получится. Все резонансные случаи оказываются в поле зрения на самом высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим по поручению главы государства независимая мобильная группа оценит работу врачей. Александр Лукашенко анонсировал внезапные проверки в белорусских больницах. Об этом шла речь во Дворце Независимости. Президент принял с докладом профильного министра. Алена Сырова держит руку на пульсе.

Как-то давно не было видно во Дворце Независимости министра здравоохранения. Во времена «короны из каждого утюга» без него едва ли проходила рабочая неделя. И если тогда врачи только искали лечение, фактически в ручном режиме корректировали стратегию борьбы, то сегодня такая необходимость отпала, ведь это планомерная и, судя по показателям, успешная работа. За что спасибо от всех белорусов озвучивает глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что они лечили, а за то, что, не зная, как лечить, научились. Сегодня мы уже можем сказать, что никто в мире так не справился с этой проблемой, как это было сделано в Беларуси. Вот только одних цифр для понимания реального положения дел мало. И белорусы оценивают всю систему здравоохранения исходя из личного опыта взаимодействия с ней. И здесь есть тревожные звоночки снизу. Вот только их, похоже, плохо слышат те, кто выше, но не оставляет без внимания тот, кто на самом верху. Президент начал совещание с показательной истории. Практически вытащил из морга. Лукашенко рассказал, как ему пришлось вмешаться в лечение одной из пациенток шкловской больницы.

Помимо просто человеческой эмпатии, Президент эту историю рассказывает и с политической точки зрения. Штрих к портрету, как на местах, вроде и не самых последних, могут обесценивать усилия всей страны. Каждый ведь посильно вкладывается в то, чтобы то же здравоохранение развивалось, в расчете на результат и в надежде при необходимости не остаться за бортом. А что в итоге…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Изображать активную деятельность, что мы великие, – нам это в стране не надо. У нас государство для народа. Так и народ надо лечить. У нас для того, чтобы лечить, есть все. Все есть для того, чтобы лечить нормально, на нужном уровне. И ковид свидетельствует о том, что у нас врачи хорошие, мы их хорошо готовим. Если где-то в вузах недорабатываем, то в лечебных учреждениях наставничество хорошо развито. Я не хочу делать глубоко и далеко идущие выводы из этого случая, но толкает к размышлениям. Хочется думать, что этот случай – исключение.