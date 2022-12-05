Прямой эфир

Президент о COVID-19: никто в мире так не справился с этой проблемой, как мы

05 декабря 2022 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Помощь пациентам, благодарность медикам, подготовка кадров и требования к работе системы здравоохранения. В центре внимания главы государства 5 декабря одна из самых важных сфер жизни белорусов. Президент делает акцент на доступность медицины – каждому и во всех уголках страны. Скрыть проблемы не получится. Все резонансные случаи оказываются в поле зрения на самом высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим по поручению главы государства независимая мобильная группа оценит работу врачей. Александр Лукашенко анонсировал внезапные проверки в белорусских больницах. Об этом шла речь во Дворце Независимости. Президент принял с докладом профильного министра.

Алена Сырова держит руку на пульсе.

Президент о COVID-19: никто в мире так не справился с этой проблемой, как мы-1

Как-то давно не было видно во Дворце Независимости министра здравоохранения. Во времена «короны из каждого утюга» без него едва ли проходила рабочая неделя. И если тогда врачи только искали лечение, фактически в ручном режиме корректировали стратегию борьбы, то сегодня такая необходимость отпала, ведь это планомерная и, судя по показателям, успешная работа. За что спасибо от всех белорусов озвучивает глава государства.

Президент о COVID-19: никто в мире так не справился с этой проблемой, как мы-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Моя благодарность системе здравоохранения и врачам не за то, что они лечили, а за то, что, не зная, как лечить, научились. Сегодня мы уже можем сказать, что никто в мире так не справился с этой проблемой, как это было сделано в Беларуси.

Вот только одних цифр для понимания реального положения дел мало. И белорусы оценивают всю систему здравоохранения исходя из личного опыта взаимодействия с ней. И здесь есть тревожные звоночки снизу. Вот только их, похоже, плохо слышат те, кто выше, но не оставляет без внимания тот, кто на самом верху. Президент начал совещание с показательной истории.

Практически вытащил из морга. Лукашенко рассказал, как ему пришлось вмешаться в лечение одной из пациенток шкловской больницы.

Президент о COVID-19: никто в мире так не справился с этой проблемой, как мы-7

Помимо просто человеческой эмпатии, Президент эту историю рассказывает и с политической точки зрения. Штрих к портрету, как на местах, вроде и не самых последних, могут обесценивать усилия всей страны. Каждый ведь посильно вкладывается в то, чтобы то же здравоохранение развивалось, в расчете на результат и в надежде при необходимости не остаться за бортом. А что в итоге…

Президент о COVID-19: никто в мире так не справился с этой проблемой, как мы-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Изображать активную деятельность, что мы великие, – нам это в стране не надо. У нас государство для народа. Так и народ надо лечить. У нас для того, чтобы лечить, есть все. Все есть для того, чтобы лечить нормально, на нужном уровне. И ковид свидетельствует о том, что у нас врачи хорошие, мы их хорошо готовим. Если где-то в вузах недорабатываем, то в лечебных учреждениях наставничество хорошо развито. Я не хочу делать глубоко и далеко идущие выводы из этого случая, но толкает к размышлениям.

Хочется думать, что этот случай – исключение.

Президент о COVID-19: никто в мире так не справился с этой проблемой, как мы-13

«Повлияли на кошелек каждого». Пиневич рассказал подробности встречи с Президентом.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас бюджет реалистичный, осторожный». На что государство будет тратить деньги в 2023-м?
05 декабря 2022 16:50

«У нас бюджет реалистичный, осторожный». На что государство будет тратить деньги в 2023-м?

Юлия Абухович: реальный рост доходов населения будет превышать рост ВВП, а нам говорили, что такое невозможно
05 декабря 2022 16:40

Юлия Абухович: реальный рост доходов населения будет превышать рост ВВП, а нам говорили, что такое невозможно

«Граждане обязаны нести государственные расходы». Замминистра финансов объяснил, откуда в бюджете деньги
05 декабря 2022 16:16

«Граждане обязаны нести государственные расходы». Замминистра финансов объяснил, откуда в бюджете деньги