Практически вытащил из морга. Лукашенко рассказал, как ему пришлось вмешаться в лечение одной из пациенток шкловской больницы

Новости Беларуси. Независимая мобильная группа по поручению главы государства проверит работу системы здравоохранения. Александр Лукашенко анонсировал внезапные проверки в белорусских больницах (подробности здесь ). Об этом шла речь во Дворце Независимости. Президент принял с докладом профильного министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ответственный и образованный медик и тем более отзывчивый (характеристика, которую не пропишешь в трудовой книжке) – ценный сотрудник. В продолжение обсуждения кадрового вопроса глава государства рассказал историю, которую услышал лично. К Президенту обратились с просьбой спасти женщину.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Находясь в очередной раз в деревне, работая там, по деревне бежит мужик и кричит гвалтом: Александр Григорьевич, спасите не то мою жену, не то женщину. Неважно – человека. Где, что? В шкловской больнице, как я сейчас говорю, практически в морге, последние минуты живет. Естественно, я не мог не отреагировать, посылаю туда своего врача. Приезжает: да, прогноз неутешительный. Я говорю: занимайтесь. Перевезли в Могилев, каждый фактически вечер мне докладывали о состоянии человека. Но меня эта история заинтересовала не только потому, что это человек, я хотел проверить, как сработает вышестоящее учреждение. Как вчера мне доложили (специально поинтересовался), отключена от ИВЛ. Целый букет был. И двусторонняя пневмония, и еще что-то. Динамика, говорят, неплохая. Дай бог, чтобы и дальше так было.

Встает вопрос, Дмитрий Леонидович, или немножко вас понесло в системе и вас как министра и вы лечите только там, где надо лечить? Или вы будете лечить людей так, как я от вас всегда требовал? Меня это очень настораживает. Я вас хочу предупредить. В ближайшее время мной будет создана мобильная группа абсолютно независимых от вас людей, специалистов, которые проверят и систему здравоохранения, и выборочно неожиданно проверят больницы. Я вас пригласил здесь, заместителей ваших. Наталья Ивановна у меня с тех времен отвечает за здравоохранение, я про вице-премьера не говорю. Пеняйте сами на себя. Вот так будем проверять эти больницы.

Александр Лукашенко подчеркнул, что необходимо более взвешенно подходить к вопросу развития материально-технической базы в образовании и здравоохранении, особенно с учетом того, что в стране в этом направлении уже немало сделано.