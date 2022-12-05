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Министр здравоохранения: мы пройдём этот эпидемический сезон достаточно спокойно

05 декабря 2022 16:59
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Новости Беларуси. Помощь пациентам, благодарность медикам, подготовка кадров и требования к работе системы здравоохранения. В центре внимания главы государства 5 декабря одна из самых важных сфер жизни белорусов. Президент делает акцент на доступность медицины – каждому и во всех уголках страны. Скрыть проблемы не получится. Все резонансные случаи оказываются в поле зрения на самом высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр здравоохранения: мы пройдём этот эпидемический сезон достаточно спокойно-1

Алена Сырова, СТВ:
Александр Лукашенко поинтересовался эпидемиологической ситуацией, нет ли роста заболеваемости ковидом или сезонными заболеваниями. Министр отрапортовал: вакцинация дала свои плоды, и речь не только о прививках от коронавируса, но и против гриппа. На этом фронте спокойно.

Министр здравоохранения: мы пройдём этот эпидемический сезон достаточно спокойно-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
72 % привито против ковида. Цифра выше, чем у всех наших окружающих – в Польше, Российской Федерации, большой пул европейских стран. Это хорошо. И почти 39 % привитых против гриппа позволяют нам смотреть с уверенностью, что мы пройдем этот эпидемический сезон достаточно спокойно.

Слова министра подтверждает и главный санитарный врач, однако наметилась тенденция роста ОРВИ. Подробности.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Алена Сырова # Александр Тарасенко # Фотофакт

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