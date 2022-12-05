Министр здравоохранения: мы пройдём этот эпидемический сезон достаточно спокойно

Новости Беларуси. Помощь пациентам, благодарность медикам, подготовка кадров и требования к работе системы здравоохранения. В центре внимания главы государства 5 декабря одна из самых важных сфер жизни белорусов. Президент делает акцент на доступность медицины – каждому и во всех уголках страны. Скрыть проблемы не получится. Все резонансные случаи оказываются в поле зрения на самом высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

Александр Лукашенко поинтересовался эпидемиологической ситуацией, нет ли роста заболеваемости ковидом или сезонными заболеваниями. Министр отрапортовал: вакцинация дала свои плоды, и речь не только о прививках от коронавируса, но и против гриппа. На этом фронте спокойно.